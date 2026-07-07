Софийският университет избира ректор за периода до ноември 2027 г.

О бщото събрание на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски" се очаква днес да избере ректор за довършване на мандата за 2023-2027 година, след като проф. д-р Георги Вълчев беше избран за министър на образованието и науката, съобщиха от висшето училище.

Заседанието е закрито за медиите и започва от 9:30 ч. в зала 272 в Ректората на Софийския университет. В началото на заседанието се очаква да бъде гласувано дали да бъдат допуснати медии, които да присъстват на избора на ректор.

Общото събрание е висш орган за управление на университета. То се състои от 400 души – представители на академичния състав по основно трудово правоотношение с университета, на административния и помощен персонал, на студентите и докторантите, както следва: членове на академичния състав – 336 души от общия брой на членовете на Общото събрание, като 84 от тях са нехабилитирани преподаватели; докторанти – 8; студенти – 52; административен и помощен персонал – 4.

От СУ уточниха, че на заседанието на днешното Общо събрание ще стане известно колко от неговите представители присъстват.

Със заповед на министъра на образованието и науката от 15 май проф. д-р Първан Първанов беше назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет за срок до избирането на нов ректор, но за не повече от шест месеца.

Одобриха трима кандидати за ректор на СУ „Св. Климент Охридски“

Трима са кандидатите за ректор на Софийския университет и това са:

проф. д-р Георги Райновски, проф. д-р Елиза Стефанова и проф. д-р Милен Замфиров.

Те представиха програмите си за довършване на мандата на проф. Георги Вълчев през юни.

Съгласно член 28, алинея 3 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет редът за организиране на срещи на кандидатите за ректор с академичната общност беше определен с жребий, организиран от Комисията по предложенията за органи на управление и контрол на университета.

Жребият беше изтеглен на 10 юни и съгласно него срещите за представяне на програмите за довършване на мандата на кандидатите за ректор пред академичната общност се състояха в аулата в Ректората на СУ.

Представянето на програмата на проф. д-р Милен Замфиров беше на 16 юни, на 17 юни - на проф. д-р Елиза Стефанова, а на проф. д-р Георги Райновски - на 22 юни.

Според проф. д-р Милен Замфиров Софийският университет няма нужда от резки, големи промени, а има нужда от спокойна работа

Министър на образованието и науката – проф. Георги Александров Вълчев

Софийският университет „Св. Климент Охридски" няма нужда от резки, големи промени, а има нужда от спокойна работа, каза на 16 юни кандидатът за ректор проф. д-р на педагогическите науки Милен Замфиров, представяйки програмата си за довършване на мандата за 2023-2027 година пред академичната общност в аулата на СУ. Тогава имаше и жестомимичен превод на представянето на програмата му.

Проф. д-р Милен Замфиров е декан от 2019 г. насам на Факултета по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) на Софийския университет и неговата кандидатура бе издигната от Факултетния съвет на ФНОИ. Той е професор по специална педагогика. Има над 300 научни публикации, от които 20 монографии, 170 статии и студии, 110 доклада в български и чуждестранни списания в областта на специалната педагогика. Проф. Замфиров е основател и ръководител на Център с лаборатория за изследване на аутизма към ФНОИ. Той е носител на наградата „Питагор" за 2024 г. за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки, носител е и на други награди.

Основен акцент за мен е еволюцията, а не революцията. Моята цел като кандидат за ректор на Софийския университет е да бъда стабилизиращ ръководител, да гарантирам доходите на всеки човек, да поддържам системата и да подсигуря нормалния ход на институцията до следващите редовни избори, обяви тогава на представянето проф. Замфиров.

Софийският университет няма нужда от резки, големи промени, а има нужда от спокойна работа. Няколко са опорите, по които съм изградил моя оперативен план за довършване на мандата. Първата от тях е финансов ред, втората е репутация, а третата – спокойствие, каза проф. Милен Замфиров. Той обясни какво означава стабилност в следващите 18 месеца и добави, че първото е свързано със строга финансова дисциплина и запазване на всички извоювани до момента придобивки. Трябва да има и управленска предвидимост, и гарантирам, че през този междинен мандат няма да има изненадващи промени в учебните планове, нормативите или в процедурите за атестация. Трето, но критично важно, е успешното преминаване на предстоящите акредитации, като поемам отговорност за експертната подкрепа към факултетите. Специално внимание ще бъде насочено и към Медицинския факултет, обяви кандидатът за ректор на СУ.

Той каза, че „най-важни са финансите и безусловен приоритет е ръстът на доходите – чрез пълно прилагане на законовата формула за 180 процента от средната брутна заплата.“ Ще продължим и с реновациите в Студентския град, а от мащабната държавна процедура – първостепенна задача е ремонтът на покрива на Ректората на СУ, обяви проф. Замфиров. Той каза тогава, че ще има и ректорски час – за срещи, без записване.

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Софийският университет близо 140 години е духовен, интелектуален и морален стълб на България, каза проф. Елиза Стефанова

Софийският университет „Св. Климент Охридски" е институция, която близо 140 години е духовен, интелектуален и морален стълб на България, каза кандидатът за ректор на СУ проф. д-р Елиза Стефанова на 17 юни, представяйки пред академичната общност програмата си за довършване на мандата за 2023-2027 година в аулата на висшето училище. Проф. д-р Елиза Стефанова е от Факултета по математика и информатика (ФМИ) и нейната кандидатура е издигната от Общото събрание на ФМИ. Сега тя е председател на Националната агенция за оценяване и акредитация.

Проф. Стефанова е участвала в създаването на първия интернет сайт на Софийския университет. През 1999 г. тя става част от академичния състав на ФМИ и за 20 години изминава всички кариерни степени - от асистент до професор. Като преподавател, проф. Елиза Стефанова води курсове по операционни системи, компютърни мрежи, дискретна математика и алгоритми. Има над 80 научни публикации и участия в над 30 международни проекта. През последните 15 години е била член на комисиите за олимпиадата по информационни технологии и на националното състезание по компютърни мрежи. Била е заместник-декан на ФМИ и два мандата заместник-ректор на Софийския университет.

В Софийския университет са създавани научни школи, методи, методологии, в него са правени открития, които са с принос за изграждане на интелектуалния капитал на България, каза проф. Елиза Стефанова. Тя добави, че днес СУ е уникален по своя мащаб и мисия - със своите 16 факултета, два департамента, четири института, центрове, изследователски структури, научни комплекси, университетска библиотека и издателство, културен център, ботанически градини и много учебно-научни бази. Софийският университет е най-голямата академична екосистема в България, допълни кандидатът за ректор.

Софийският университет заема водещи позиции в рейтингите, той е най-разпознаваемото българско висше училище и в международното академично пространство. Следващите години ще са на промени, вероятно на ускорени промени – на динамика в развитието на висшето образование, каза проф. Елиза Стефанова. По думите ѝ изкуственият интелект, дигиталната трансформация, новите модели на обучение и научната работа ще променят начина, по който университетите функционират. Моята визия е СУ да продължи да бъде лидер в промяната в образованието, в изследванията и в академичната общност, но не само в България. Това означава да има развитие на научните изследвания и подкрепа на центровете за върхови постижения, за интердисциплинарни изследвания и за създаване на нови научни инициативи. Това означава насърчаване на сътрудничеството между природните, социалните, хуманитарните, педагогическите, медицинските и техническите науки, обясни проф. Елиза Стефанова.

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Тя отбеляза, че Софийският университет трябва да бъде предпочитан партньор в научните и в изследователските мрежи, както и в европейските програми. В моята програма е отделено особено внимание на младите учени, защото те са бъдещето на университета и трябва да имат среда за реализация. Чрез дигитализацията университетът трябва да бъде по-ефективен, по-прозрачен и по-достъпен. Проф. Стефанова каза тогава, че във времена на сложна трансформация Софийският университет има нужда от управление, основано на опит, последователност, принципност и диалогичност.

Програмата ми за довършване на мандата за 2023-2027 г. е изградена от осем приоритета, каза проф. Георги Райновски.

Програмата ми за довършване на мандата за 2023-2027 година е изградена от осем приоритета и в основните моменти тя стъпва на програмата на проф. Георги Вълчев, който беше избран за образователен министър. Основният ми принцип е, че всичко добро, което е започнато, се запазва и продължава с опит да бъде ускорено. Вярвам в принципа на Хумболт, че университетът същностно обединява преподаването и научното изследване, каза на 22 юни кандидатът за ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски" проф. д-р на физическите науки Георги Райновски, представяйки програмата си за довършване на мандата за 2023-2027 година пред академичната общност в аулата на СУ.

Кандидатурата на проф. д-р Георги Райновски е издигната от Факултетния съвет на Физическия факултет. Проф. Райновски е роден през 1970 г. в Ботевград. Завършва специалността „Физика на атомното ядро и елементарните частици“ през 1996 г. От 2000 г. работи като асистент в катедрата „Атомна физика“. През 2007 г. е избран за доцент по ядрена физика, а през 2012 г. защитава дисертация за доктор на физическите науки. От 2012 до 2019 г. е ръководител на катедрата „Атомна физика“, а от 2019 г. е декан на Физическия факултет. Научните интереси на проф. Георги Райновски са в областта на експерименталната ядрена физика и са свързани предимно с експериментални изследвания на структурата на атомното ядро.

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Първият ми приоритет е за заплащането и за връзката с доходите в страната, добре е това да се формализира чрез преговори със синдикатите и с подписване на браншово споразумение за 2027 г., обяви кандидатът за ректор. Проф. Райновски каза, че вторият му приоритет е за инвестиционната програма и добави, че до края на този мандат трябва да се организират всички процедури и, при наличие на финансиране от държавата, реконструкцията на покрива на Ректората на СУ да започне преди края на мандата. Всички други ремонти също трябва да продължат.

Третият приоритет е за засилване на ролята на изследователските университети, които заслужават различен модел на финансиране, обяви кандидатът за ректор. Той добави, че Софийският университет е и ще продължи да бъде най-ярък пример за изследователски университет - чрез количеството и качеството на научните изследвания, осъществявани от академичния му състав. Проф. Георги Райновски каза, че в четвъртия си приоритет предлага да има дигитализация на главните книги, да се електронизират и някои документи - заявления за отпуски и други. Трябва да се изгради и нов уебсайт на СУ.

Петият приоритет на проф. Райновски е свързан със засилване на ролята на Съвета на деканите. Той отбеляза, че деканите знаят най-добре проблемите на отделните факултети и могат да помогнат за решаването им. Съветът на деканите трябва да се включва в процеса на вземане на решения по стратегически въпроси за бюджет, инвестиционна програма, кандидатстудентска кампания, акредитационни процедури, отбеляза кандидатът за ректор. Той обясни, че шестият приоритет в програмата му е свързан със студентите, които са сърцевината на университета, а Студентският съвет трябва да е реален партньор на ректорското ръководство. Ще има редовни срещи със Студентския съвет поне веднъж месечно. При таксите за обучение трябва да се защитава принципът на заварено положение и студентите, които са започнали да се обучават при определени такси, да не бъдат натоварвани с новите такси.

Седмият приоритет на проф. Георги Райновски е за кандидатстудентската кампания. Ректорът, който бъде избран, ще наблюдава и ще участва в две кандидатстудентски кампании - през 2026 и през 2027 г. Догодина трябва да помислим и за опростяване на балообразуването и за по-ясна и навременна информация за механизмите, по които приемаме студенти. Трябва да се работи и за привличане на чуждестранни студенти, обясни кандидатът за ректор. Той каза, че осмият му приоритет е свързан с комуникационната стратегия и с културната роля на Софийския университет. Ако бъда избран за ректор за довършване на мандата, ще поема и лична отговорност за стабилността и развитието на СУ до ноември 2027 г., заяви тогава проф. Райновски.