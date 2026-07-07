БезГранично

До 3000 евро награда, ако разкриете фалшива касова бележка в Гърция

Сигналът се подава през мобилно приложение, а мярката важи и за туристи

Маргарита Костадинова

7 юли 2026, 10:22

Гърция насърчава граждани и туристи да помагат в борбата с данъчните измами чрез мобилно приложение за проверка на касови бележки. При установено нарушение подателят на сигнала може да получи награда от 100 до 3000 евро.

Темата беше коментирана пред NOVA от икономиста Плутархос Маридакис. Той обясни, че мярката не е напълно нова — приложението работи от 2022 г., но от края на 2023 г. гръцките власти започват да дават и финансови бонуси на хората, които подават сигнали за нередности.

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Проверката става чрез специалното приложение на гръцката данъчна администрация. Потребителят сканира QR кода върху касовата бележка и изпраща информацията за проверка. Така данъчните могат да установят дали бележката е истинска, дали е регистрирана и дали данните са подадени коректно към системата.

Според Маридакис процедурата е лесна и вече има над 250 000 изпратени касови бележки за проверка. Целта не е само да се санкционират нарушения, а и да се ограничи практиката търговци да издават фалшиви или нерегистрирани бележки.

Размерът на наградата зависи от стойността на нарушението. Ако проблемът е свързан с малка покупка, бонусът може да бъде 100 евро. При по-големи суми наградата може да достигне до 3000 евро.

Гръцката данъчна администрация от години провежда кампанията „Apodixi please“, насочена и към туристите. В нея се напомня, че клиентът има право да поиска касова бележка, а при липса на такава не е длъжен да плати. Кампанията е видима и на гръцки летища, включително в популярни туристически дестинации като Атина, Родос, Корфу, Ханя, Кос, Кефалония и Скиатос.

 

Причината Гърция да въвежда подобни мерки е добре позната — част от плащанията в туризма, услугите и търговията могат да останат извън официалната отчетност, ако не бъде издадена реална касова бележка. Така държавата губи приходи от ДДС и данъци, а коректните търговци се оказват в по-неизгодна позиция.

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За българските туристи това означава, че при плащане в заведение, магазин, хотел или за услуга в Гърция е добре да изискват касова бележка и да проверяват дали тя съдържа необходимите данни. Ако има QR код, той може да бъде сканиран през приложението, а при установено нарушение сигналът да бъде изпратен към гръцките власти.

Важно е да се знае, че наградата не се дава автоматично само защото е подаден сигнал. Тя се изплаща, когато след проверка бъде установено нарушение и бъдат наложени съответните санкции.

Мярката е част от по-широките усилия на Гърция да ограничи укриването на обороти и да насърчи плащанията с карта и издаването на реални касови бележки. За туристите практическото правило е просто: поискайте бележка, проверете я и при съмнение използвайте приложението.

Повече гледайте във видеата. 

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: NOVA    
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