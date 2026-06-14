България

„За децата е по-лесно да си поръчат наркотици онлайн“: Митниците отчитат ръст на пощенските пратки с дрога

Заместник-директорът на Агенция „Митници” Стефан Бакалов предупреждава за новите методи на трафикантите

14 юни 2026, 12:36
„За децата е по-лесно да си поръчат наркотици онлайн“: Митниците отчитат ръст на пощенските пратки с дрога
Източник: iStock

С амо преди дни на ГКПП „Капитан Андреево” беше задържана голяма пратка с хранителни добавки и анаболни стероиди. Заместник-директорът на Агенция „Митници” Стефан Бакалов обясни в ефира на NOVA, че задържането на подобни стоки е почти ежедневие. По думите му, голяма част от тези медикаменти се купуват от Турция, където са по-евтини, и са предназначени както за българския черен пазар, така и за Западна Европа. Съществува и друга тенденция – опити за контрабандно пренасяне на анаболни стероиди и лекарства от Индия и Китай чрез карго и пощенски пратки.

Сериозен проблем остава и трафикът на наркотици. Преди две седмици при мащабна операция бяха задържани над 1000 пратки с канабис и негови производни, поръчани онлайн от Западна Европа, където употребата му е разрешена.

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„Тенденцията за трафик на наркотици с пощенски пратки се увеличава. В момента предотвратяваме бума на тези пазари, които заливат страната чрез различни онлайн платформи. Наблюдаваме фрагментация на малки пратки – количества между 10 и 20 грама. Често те съдържат синтетични и полусинтетични канабиноиди, които са много по-силен вариант на класическия тетрахидроканабинол”, предупреждава Бакалов.

По думите на Бакалов установяването на тези пратки е изключително трудно, тъй като те пристигат от страни в Европейския съюз и ежедневно в България влизат стотици хиляди пакети. Тъй като физическата проверка на всички е невъзможна, Агенция „Митници” залага на дигитализацията. В рамките на месец-два ще заработи нов софтуер с изкуствен интелект за анализ на риска, който ще обработва предварителните информационни масиви за всяка пратка. По това направление митниците работят съвместно и с дирекция „Киберпрестъпност” към ГДБОП.

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Заместник-директорът на Агенция „Митници” обясни, че най-големият натиск остава на границата с Турция. 

Според Бакалов трафикантите стават все по-изобретателни. Последната глобална тенденция е импрегнирането на наркотици в различни материали – пластмаси или течности. Наскоро на Летище София е бил задържан кокаин в течна форма. Бакалов дава пример и с турските власти, които преди ден са открили над тон хероин и метамфетамин, укрити в стъклени прозорци на границата с Гърция. Това показва, че трафикантите вече миксират различни видове дрога и се опитват да заобиколят българските граници, които остават едни от най-трудните за преодоляване по Балканския маршрут.

Особено тревожен е фактът, че основната таргет група на дигиталния наркопазар са тийнейджърите. „За децата е много по-лесно да си поръчат наркотици онлайн, отколкото да излязат на улицата да ги търсят. Те са свикнали да общуват предимно дигитално и за тях това изглежда по-бързо и по-безопасно. Единственият начин да ги предпазим е да бъдат максимално информирани за всички рискове, които крие интернет”, категоричен е заместник-директорът на Агенция „Митници”.

Източник: NOVA    
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