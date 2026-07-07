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Световното първенство остана единствената непревзета крепост за Кристиано Роналдо

Португалия загуби с 0:1 от Испания, а 41-годишната футболна легенда изигра последния си мач на световно първенство

7 юли 2026, 10:44
Световното първенство остана единствената непревзета крепост за Кристиано Роналдо
Източник: БГНЕС/Vesti.bg

С лед повече от две десетилетия, изпълнени с рекорди, трофеи и незабравими моменти, Кристиано Роналдо се сбогува със световните първенства. Португалия отпадна от Испания на осминафиналите, а голямата мечта на нападателя, световната титла, така и остана неосъществена.

В продължение на повече от 20 години Кристиано Роналдо решаваше мачове, извеждаше отборите си от най-трудните ситуации и се противопоставяше на времето, за да остане сред футболния елит дори след най-силните си години в „Реал“ (Мадрид), „Манчестър Юнайтед“ и „Ювентус“.

Но единственото отличие, което така и не успя да спечели, остана недостижимо и в понеделник, когато 41-годишният португалец се сбогува със своето шесто световно първенство със сълзи в очите след поражението на Португалия с 0:1 от Испания на осминафиналите.

Надеждите на португалците рухнаха по драматичен начин, след като Микел Мерино отбеляза победното попадение в 91-вата минута и донесе успеха на Испания в Арлингтън.

Само ден по-рано Роналдо спокойно беше обявил, че това ще бъде последното му участие на световно първенство.

Напускайки пресконференцията си в неделя под аплодисментите на журналистите, той заяви, че не съжалява за нищо в кариерата си - кариера, която разшири представите за дълголетието във футбола.

След отпадането селекционерът на Португалия Роберто Мартинес отдаде почит на своя капитан и го нарече една от най-големите фигури в историята на играта.

„Винаги ще бъдем благодарни за това, което той се опита да направи на това световно първенство. Мечтата ни беше да спечелим титлата, а той даде невероятен пример за лидерство като капитан. Сега не е моментът да говорим за нищо друго, освен за една футболна икона. Няма много Кристиано Роналдо, заяви Мартинес.

Кристиано Роналдо пренаписа историята на световните първенства

  • 27 мача и 11 гола на световни първенства

Роналдо приключва участието си на световните финали с 27 изиграни срещи и 11 отбелязани гола.

Показателно е, че единственото му попадение в елиминационната фаза дойде едва миналата седмица, когато помогна на Португалия да отстрани Хърватия и за кратко да запази жива мечтата, която го съпътстваше още от дебюта му през 2006 г.

Именно първото му световно първенство остава и най-успешното.

Тогава, едва на 21 години, той беше част от състава на Португалия, достигнал до полуфиналите, преди да бъде спрян от Франция.

На четвъртфиналите Роналдо хладнокръвно реализира решаващата дузпа срещу Англия - момент, който и до днес е сред най-запомнящите се в португалския футбол и тогава изглеждаше като предвестник на още по-големи успехи.

Те обаче така и не се случиха.

През по-голямата част от международната си кариера Роналдо сякаш носеше върху раменете си цялата тежест на португалските надежди.

С течение на времето обаче се появи ново поколение талантливи футболисти и още преди началото на настоящия турнир не липсваха въпросите дали той все още трябва да бъде неизменен титуляр.

Срещу Испания ветеранът остана на терена през всичките 90 минути и отправи три удара към вратата, но не успя да създаде решаващата възможност.

След двубоя и съперниците му отдадоха заслужено признание на един от най-великите футболисти в историята.

Именно срещу Испания Роналдо изигра може би най-силния си мач на световни първенства - през 2018 г., когато отбеляза хеттрик при зрелищното равенство 3:3 в груповата фаза, включително великолепен пряк свободен удар в 88-ата минута.

„Голям негов почитател съм - както на ценностите, които защитава, така и на отношението му към футбола. Смятам, че той е пример за младите хора. Всеки път, когато имаме възможност да се срещнем, си показваме взаимното уважение и гордостта, че се познаваме“, каза селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте.

„10 души и една статуя“: Португалия жертва още едно Световно първенство за егото на Кристиано Роналдо

  • Съперничеството с Лионел Меси

По време на турнира Роналдо до голяма степен избягваше въпросите за неизбежните сравнения с Лионел Меси.

Но с края на неговата история на световните първенства контрастът трудно може да бъде пренебрегнат.

Съперничеството между двамата беляза цяла футболна епоха, но никога не намери пълното си отражение на най-големия международен форум.

Меси изведе Аржентина до финала през 2014 г., а през 2022 г. най-накрая спечели световната титла. За Роналдо обаче всяко участие на Мондиал завършваше с разочарование.

Все пак съществуваше възможност двамата да се срещнат на това световно първенство.

Ако Португалия беше спечелила групата си вместо да остане зад Колумбия, а и двата отбора бяха продължили напред, Роналдо и Меси можеха да се изправят един срещу друг на четвъртфиналите.

„Това би било страхотно“, каза Роналдо след победата на Португалия с 5:0 над Узбекистан в груповата фаза, когато реализира два гола и записа най-силния си мач на турнира в Северна Америка.

За футболист, който покори почти всичко, което спортът можеше да предложи, усещането за пропуснатата възможност ще остане неизменна част от сбогуването му със световните първенства.

Роналдо достигна Меси по световни първенства

  • Кой е Кристиано Роналдо?

Кристиано Роналдо е португалски професионален футболист, смятан за един от най-великите играчи в историята на футбола. Роден е на 5 февруари 1985 г. във Фуншал и играе като нападател. В последните години е капитан на националния отбор на Португалия и състезател на Al-Nassr FC.

Сред най-големите му постижения са:

  • 5 пъти носител на Златната топка.
  • 5 титли в UEFA Champions League.
  • Европейски шампион с Португалия през 2016 г.
  • Победител в UEFA Nations League през 2019 г.
  • Един от най-резултатните голмайстори в историята на футбола с над 900 официални гола в кариерата.

По време на кариерата си Роналдо е играл за някои от най-големите клубове в света:

  • Sporting CP
  • Manchester United F.C.
  • Real Madrid CF
  • Juventus FC
  • Al-Nassr FC

Роналдо е известен със своята скорост, физическа подготовка, мощен удар, игра с глава и изключителна дисциплина. Наред с Lionel Messi той е сред най-обсъжданите футболисти на XXI век, а съперничеството между двамата се смята за едно от най-големите в историята на спорта.

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Източник: Reuters     
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