Хванаха две пратки с анаболни стероиди на митницата в София

М итническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към Териториална дирекция „Митница София“ са задържали значително количество анаболни вещества при две отделни проверки на пратки, съобщиха от Агенция „Митници“.

Митничари разкриха опасни анаболни стероиди в пратка от Китай

В първия случай става дума за 2,04 кг тестостерон енантат – инжекционен анаболен стероид. Забраненото вещество е било открито в пратка, пристигнала от Индия и селектирана за щателна проверка в склад на куриерска фирма в София. Пратката е била декларирана като хранителна добавка за спортисти, а получател е български гражданин.

При физическата проверка митническите служители откриват два непрозрачни фолирани найлонови плика, съдържащи бледожълто вещество с характерна остра миризма. От материала са взети проби, които са анализирани в Централната митническа лаборатория. Експертизата установява, че вместо обявената хранителна добавка, съдържанието представлява тестостерон енантат – силен анаболен хормон, използван за повишаване на мускулната маса, но свързан със сериозни здравни рискове.

Пратката е задържана, а по случая е образувана проверка.

Източник: Агенция "Митници"

Задържаха анаболни стероиди за над 200 000 лева в София

В отделен случай митнически инспектори са спрели друга пратка, този път от България към Обединеното кралство. При проверка е установено, че в пакета се съдържат 1100 ампули тестостерон, разпределени в 110 кутии с четири различни вида инжекционни разтвори.

Изпращачът е български гражданин, а получателят е с адрес в Англия. И тази пратка е задържана, като компетентните органи продължават работата по случая.