САЩ унищожиха пет ирански петролни танкера след атаки срещу американски кораб

А мериканските въоръжени сили съобщиха, че са унищожили пет петролни танкера в района на Персийския залив в отговор на две атаки на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) срещу американски военен кораб през последните два дни, предаде "Франс прес".

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Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) посочи, че ударите са били нанесени на 8 септември, след като КГИР два пъти е атакувал американски кораб с балистични ракети.

Според СЕНТКОМ американският военен кораб е успял да отблъсне атаките, без да има ранени военнослужещи.

Пет танкера са унищожени

Американските военни уточниха, че преди ударите са предупредили екипажите и са поискали от тях да напуснат корабите.

Четири от танкерите - „Кавиз“, „Чарминар“, „Хоризон“ и „Риеско“ - са били унищожени в Оманския залив. Петият - „Деря“, е бил ударен близо до остров Харг, съобщи СЕНТКОМ.

Американските военни публикуваха и видеозаписи, на които се вижда как корабите са обхванати от пламъци след експлозиите.

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Иран твърди, че е пленил американски подводен дрон

Междувременно СЕНТКОМ съобщи, че американски подводен дрон е претърпял повреда в района на Ормузкия проток.

Изявлението дойде ден след като Иран заяви, че е пленил американски подводен апарат в района.

„Подводен дрон, експлоатиран от американските сили, е претърпял неизправност преди повече от един ден. Той наблюдаваше водите в региона с цел подпомагане на текущите операции“, заяви говорителят на СЕНТКОМ Тим Хокинс.

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По думите му повреденият апарат е бил стар модел, който не е събирал поверителна информация и не е разполагал със секретно сонарно или радарно оборудване.

Хокинс не уточни дали става дума именно за дрона, за който Иран твърди, че е пленил.

КГИР заяви вчера, че е „пленил един от най-модерните подводни дронове на американската армия“ при входа на Ормузкия проток.

Рубио: Иран ще губи още танкери

Американският държавен секретар Марко Рубио предупреди Иран, че САЩ ще продължат да нанасят удари по ирански петролни танкери, ако Техеран продължи с опитите си да атакува американски военни кораби.

„Иран продължава да се опитва да порази американски военни кораби и всеки път, когато го направи, ще губи още танкери“, каза Рубио пред журналисти по време на визита в Колумбия, цитиран от "Ройтерс".