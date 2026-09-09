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САЩ унищожиха пет ирански петролни танкера след атаки срещу американски кораб

Вашингтон твърди, че корабите са превозвали ирански суров петрол. Техеран съобщи за пленен американски подводен дрон

Василена Василева Василена Василева

9 септември 2026, 08:15
САЩ унищожиха пет ирански петролни танкера след атаки срещу американски кораб
Източник: iStock Photos

А мериканските въоръжени сили съобщиха, че са унищожили пет петролни танкера в района на Персийския залив в отговор на две атаки на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) срещу американски военен кораб през последните два дни, предаде "Франс прес".

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Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) посочи, че ударите са били нанесени на 8 септември, след като КГИР два пъти е атакувал американски кораб с балистични ракети.

Според СЕНТКОМ американският военен кораб е успял да отблъсне атаките, без да има ранени военнослужещи.

  • Пет танкера са унищожени

Американските военни уточниха, че преди ударите са предупредили екипажите и са поискали от тях да напуснат корабите.

Четири от танкерите - „Кавиз“, „Чарминар“, „Хоризон“ и „Риеско“ - са били унищожени в Оманския залив. Петият - „Деря“, е бил ударен близо до остров Харг, съобщи СЕНТКОМ.

Американските военни публикуваха и видеозаписи, на които се вижда как корабите са обхванати от пламъци след експлозиите.

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  • Иран твърди, че е пленил американски подводен дрон

Междувременно СЕНТКОМ съобщи, че американски подводен дрон е претърпял повреда в района на Ормузкия проток.

Изявлението дойде ден след като Иран заяви, че е пленил американски подводен апарат в района.

„Подводен дрон, експлоатиран от американските сили, е претърпял неизправност преди повече от един ден. Той наблюдаваше водите в региона с цел подпомагане на текущите операции“, заяви говорителят на СЕНТКОМ Тим Хокинс.

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По думите му повреденият апарат е бил стар модел, който не е събирал поверителна информация и не е разполагал със секретно сонарно или радарно оборудване.

Хокинс не уточни дали става дума именно за дрона, за който Иран твърди, че е пленил.

КГИР заяви вчера, че е „пленил един от най-модерните подводни дронове на американската армия“ при входа на Ормузкия проток.

  • Рубио: Иран ще губи още танкери

Американският държавен секретар Марко Рубио предупреди Иран, че САЩ ще продължат да нанасят удари по ирански петролни танкери, ако Техеран продължи с опитите си да атакува американски военни кораби.

„Иран продължава да се опитва да порази американски военни кораби и всеки път, когато го направи, ще губи още танкери“, каза Рубио пред журналисти по време на визита в Колумбия, цитиран от "Ройтерс".

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
САЩ-Иран Персийски залив Петролни танкери КГИР СЕНТКОМ Ормузки проток Военни удари Подводен дрон Напрежение Марко Рубио
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