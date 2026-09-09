Свят

Петима загинаха при катастрофа на медицински хеликоптер в Малайзия

Сред жертвите са пилот, лекар, помощник-лекар и две медицински сестри

Василена Василева Василена Василева

9 септември 2026, 08:07
Петима загинаха при катастрофа на медицински хеликоптер в Малайзия
Източник: БТА/Архив

П етима души, сред които медицински служители, загинаха, след като медицински хеликоптер се разби в Малайзия, съобщиха местните власти и държавната информационна агенция "Бернама", цитирани от "Ройтерс".

Катастрофата е станала близо до летището за къси излитания и кацания „Лонг Леланг“ в щата Саравак.

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  • Всички на борда са загинали

По предварителни данни на борда на хеликоптера са били пилотът и четирима служители на Министерството на здравеопазването – лекар, помощник-лекар и две медицински сестри. Това съобщи министърът на здравеопазването Дзулкефли Ахмад.

Представител на комитета за справяне с бедствията в Мири, Саравак, потвърди пред „Бернама“, че всички петима души на борда са загинали при катастрофата.

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  • Дим и мъгла затрудниха спасителната операция

Спасителните операции са били затруднени от лошата видимост заради дима от горските пожари и мъглата. По думите на комисаря на полицията в Саравак Мохамад Зайнал Абдула условията са попречили на спасителите да използват въздушни средства при издирването.

Мястото на катастрофата се намира в отдалечен район, до който се стига след около 10 часа пътуване по шосе, допълни той.

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Агенцията за гражданска авиация на Малайзия съобщи, че специален отдел към Министерството на транспорта е започнал разследване на причините за катастрофата.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
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