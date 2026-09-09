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Търговската война се разраства: Тръмп забрани вноса на алкохол, млечни продукти и мотоциклети от Канада

Мярката влиза в сила от 29 септември

Василена Василева Василена Василева

9 септември 2026, 08:50
Търговската война се разраства: Тръмп забрани вноса на алкохол, млечни продукти и мотоциклети от Канада
Източник: AP/БТА

А мериканският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителни заповеди, с които се забранява вносът на определени канадски стоки в САЩ. Мярката е поредната ескалация на търговския спор между двете страни, предаде ДПА.

Канада отвърна на удара: Въведе ответни мита за американски стоки

В списъка са включени мотоциклети и мотопеди, концентрати от суроватъчен протеин, както и някои видове вино, бира, водка и други спиртни напитки.

Според изпълнителните заповеди мярката е предприета в отговор на „продължаващите дискриминационни мерки срещу износа“ на САЩ. Забраната ще влезе в сила на 29 септември.

  • Канада отвърна с мита до 50%

Мярката на Вашингтон беше обявена в същия ден, в който Канада наложи мита до 50% върху определени американски вносни стоки.

Търговският спор между двете страни се изостри през последните месеци, като Вашингтон и Отава последователно въвеждат нови ограничения и ответни мерки.

Тръмп обяви нови мита от 50% върху канадски стоки

  • Тръмп ограничава и канадските стоки в обществените поръчки

Освен забраната за внос Тръмп обяви и друга мярка срещу канадските производители.

Той разпореди канадските продукти да бъдат изключени от определени договори за обществени поръчки на американското федерално правителство.

Независимата агенция, която контролира обществените поръчки на федерално ниво, е получила указания да премахне продуктите, произведени в Канада, от своите „списъци за многократно възлагане“.

„Канадското правителство, включително канадските провинции, е забранило на американските малки предприятия и компании да продават на пазарите за обществени поръчки“, написа Тръмп в социалната си платформа Truth Social.

„Отсега нататък – АКО НЯМА РЕЦИПРОЧНОСТ – НЯМА ДА ИМА И ДОСТЪП!“, добави той.

Търговската война ескалира: Белият дом наложи 50-процентови мита върху канадски стоки

Американският президент заяви, че мярката ще остане в сила, „освен ако Канада не възстанови пълната и справедлива реципрочност за американските фермери и компании“.

  • Търговската война се разраства

През август администрацията на Тръмп наложи мита до 50% върху канадски стоки на стойност около 20 млрд. долара. Сред засегнатите продукти бяха хокейна екипировка, мебели, мед и вино.

В отговор Канада обяви ответни мерки.

Драма в последните минути: Тръмп спря бруталните мита за Канада, даде 72 часа отсрочка

Тръмп многократно използва търговския спор, за да отправя и по-широки политически послания към Канада. Сред тях беше и идеята страната да се превърне в 51-вия американски щат.

Американският президент дори публикува в Truth Social карта на Северна Америка, на която Канада е оцветена в цветовете на американското знаме.

Редактор: Василена Василева
Източник: Алексей Маргоевски, БТА    
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