Разбиха огромна незаконна банкова мрежа в Европа, обслужвала наркотрафиканти

Испанската полиция разби незаконна банкова мрежа, обслужвала някои от най-големите трафиканти на кокаин в Европа. При операцията са арестувани 21 души в няколко държави, а властите са блокирали активи на стойност 20 милиона евро.

Според разследващите престъпната мрежа е свързана с т.нар. „Дубайска банка“, смятана за една от най-мащабните в света организации за нелегални банкови услуги.

Мрежата е разполагала с огромен капацитет за прехвърляне на значителни суми и за изпиране на печалби, генерирани от водещи фигури в международния трафик на наркотици, предава БНР.

В рамките на операцията са задържани 21 души, 14 от които в Испания. Сред арестуваните е и предполагаемият лидер на престъпната мрежа.

Останалите седем заподозрени са задържани в Египет, Нидерландия, Швеция и Обединените арабски емирства.

Разследването е установило и връзка между четирима известни заподозрени в трафик на наркотици и нелегалната банкова мрежа.