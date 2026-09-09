Тежка катастрофа край Смолян, загинаха братя на 17 и 18 години

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Само 4 месеца стаж зад волана: Как 18-годишна се оказа на пътя на влака край Исперих

Д вама братя - на 17 и 18 г., загинаха при тежка катастрофа на пътя Смолян - Смилян, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР - Смолян старши комисар Костадин Пачеджиев.

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Пътният инцидент е станал на прав участък от републикански път III-868 снощи към 22:00 ч., преди разклона за селата Полковник Серафимово и Смилян.

В лекия автомобил са пътували четирима младежи от Смилян, които са се движили в посока Смолян. Шофьорът е навършил пълнолетие преди два месеца.

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По информация на старши комисар Пачеджиев автомобилът с младежите се е ударил странично в правомерно движещ се насреща автомобил. След удара колата се е завъртяла, предава БТА.

При произшествието са загинали двама от пътуващите в автомобила - братя на 17 и 18 години. Трима души са настанени за лечение в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“.