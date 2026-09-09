Свят

Нов скок в цените на петрола: Сортът "Брент" доближи 100 долара за барел

Новата ескалация в Близкия изток засили опасенията за доставките на суровината

Василена Василева Василена Василева

9 септември 2026, 09:10
Нов скок в цените на петрола: Сортът "Брент" доближи 100 долара за барел
Източник: iStock Photos

Ц ените на петрола се повишиха за четвърта поредна сесия в азиатската търговия, като поскъпнаха с над 1 долар за барел. Новата ескалация на напрежението в Близкия изток засили опасенията за нарушения на петролните доставки, предаде "Ройтерс".

Петролът поскъпна с близо 4% заради напрежението в Близкия изток

Фючърсите върху сорта „Брент“ поскъпнаха с 1,4% до 99,33 долара за барел.

Цената на американския лек суров петрол (WTI) се повиши също с 1,4% до 94,34 долара за барел.

  • Петролът се приближава до 100 долара

От началото на август сортът „Брент“ е поскъпнал с около една четвърт. Причина за това са отслабналите надежди за трайно уреждане на продължаващата вече шест месеца война и новото засилване на бойните действия.

Така цената на петрола бързо се доближава до психологическата граница от 100 долара за барел.

Цените на петрола скочиха

  • Нови удари засилиха напрежението

Напрежението в региона се повиши допълнително вчера, след като подкрепяните от Иран хуси в Йемен нанесоха удари по няколко саудитски града.

Междувременно американските сили атакуваха няколко ирански петролни танкера, а Иран порази американска военна база в Йордания.

„Последните събития само затвърждават виждането, че все още сме далеч от възобновяване на мирните преговори. Междувременно пазарът вероятно ще продължи да включва значителна рискова премия в цените“, посочват анализатори от ING.

Петролът продължава да поскъпва заради риска от продължителен конфликт в Близкия изток

  • Расте рискът за доставките

Последните атаки създават риск от допълнително задълбочаване на нарушенията в доставките на петрол от Близкия изток. Те вече са засегнати от удари по енергийна инфраструктура и ключови морски маршрути.

Саудитска Арабия е пренасочила част от износа си извън Ормузкия проток. Според анализатори обаче продължителни атаки срещу кралството могат да усложнят усилията за поддържане на потоците от суров петрол към световните пазари.

„Атаките на Иран срещу саудитски енергийни съоръжения и последвалото унищожаване на пет ирански танкера породиха опасения за ново продължително прекъсване на петролните доставки“, посочват анализатори от OCBC.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters    
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