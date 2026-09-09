Мъж с 2,48 промила нападна и рани продавачка при опит за обир в Любимец

48-годишна продавачка е пострадала при опит за грабеж на хранителен магазин в Любимец. Жената е настанена в болница след нападението, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

22-годишен мъж влязъл в обекта и нападнал служителката, като според полицията целта му била да вземе парите от търговския обект.

„Айде отваряй касата“: Мъж заплаши с нож жена и ограби денонощен магазин в София

При нападението 48-годишната жена била ранена. Тя е транспортирана до болницата в Свиленград, където е оставена за лечение. Няма опасност за живота ѝ.

След подадения сигнал полицията предприела действия по случая. За задържането на заподозрения съдействал и близък на собственичката на магазина. 22-годишният мъж, който е познат на органите на реда, бил заловен малко след нападението.

Пробата му с дрегер отчела 2,48 промила алкохол. Първоначално мъжът е задържан за срок до 24 часа. Впоследствие прокуратурата го е привлякла като обвиняем и е постановила задържането му за срок до 72 часа. По случая е образувано досъдебно производство.