След трагедията в Стара планина: Започва операция по сваляне на тялото на загиналия парапланерист

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О чаква се днес да бъде организирана операция за свалянето на тялото на парапланериста, който загина по време на състезание в Стара планина. Това се налага заради труднодостъпната местност, в която стана инцидентът, предава NOVA.

Парапланерист загина в Стара планина по време на световно първенство

Мъжът е участвал в Световното първенство по парапланеризъм, на което България е домакин.

По първоначална информация състезателят е китайски гражданин.

В издирването му във вчерашния ден се включи и военен хеликоптер от авиобаза "Крумово".