След трагедията в Стара планина: Започва операция по сваляне на тялото на загиналия парапланерист

О чаква се днес да бъде организирана операция за свалянето на тялото на парапланериста, който загина по време на състезание в Стара планина. Това се налага заради труднодостъпната местност, в която стана инцидентът, предава NOVA.
Парапланерист загина в Стара планина по време на световно първенство
Мъжът е участвал в Световното първенство по парапланеризъм, на което България е домакин.
По първоначална информация състезателят е китайски гражданин.
В издирването му във вчерашния ден се включи и военен хеликоптер от авиобаза "Крумово".