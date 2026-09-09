България

След трагедията в Стара планина: Започва операция по сваляне на тялото на загиналия парапланерист

Мъжът е участвал в Световното първенство по парапланеризъм

Василена Василева Василена Василева

9 септември 2026, 09:32
Радев: Създаваме нов контролен орган за пътна безопасност

Радев: Създаваме нов контролен орган за пътна безопасност
Само 4 месеца стаж зад волана: Как 18-годишна се оказа на пътя на влака край Исперих

Само 4 месеца стаж зад волана: Как 18-годишна се оказа на пътя на влака край Исперих
ГЕРБ се отказа от президентската битка: Каква е сметката на Борисов

ГЕРБ се отказа от президентската битка: Каква е сметката на Борисов
„Не ни плати и си изключи телефона“: Работници в ресторант в Обзор останаха без заплати

„Не ни плати и си изключи телефона“: Работници в ресторант в Обзор останаха без заплати
Успех в Брюксел: Еврокомисията подкрепи проекта на Христо Петров за 1,45 млн. евро

Успех в Брюксел: Еврокомисията подкрепи проекта на Христо Петров за 1,45 млн. евро
Тежка катастрофа край Смолян, загинаха братя на 17 и 18 години

Тежка катастрофа край Смолян, загинаха братя на 17 и 18 години
МС обсъжда бюджета, изборите, АМ „Струма“ и дерогация за Русия

МС обсъжда бюджета, изборите, АМ „Струма“ и дерогация за Русия
Лято през септември: Слънчево и до 33° в сряда

Лято през септември: Слънчево и до 33° в сряда

О чаква се днес да бъде организирана операция за свалянето на тялото на парапланериста, който загина по време на състезание в Стара планина. Това се налага заради труднодостъпната местност, в която стана инцидентът, предава NOVA.

Парапланерист загина в Стара планина по време на световно първенство

Мъжът е участвал в Световното първенство по парапланеризъм, на което България е домакин.

По първоначална информация състезателят е китайски гражданин.

В издирването му във вчерашния ден се включи и военен хеликоптер от авиобаза "Крумово".

Редактор: Василена Василева
Източник: Nova.bg    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев: Създаваме нов контролен орган за пътна безопасност

Радев: Създаваме нов контролен орган за пътна безопасност

Тя отглежда две деца с жена от Шри Ланка, но води крайната десница в Германия - коя е Алис Вайдел

Тя отглежда две деца с жена от Шри Ланка, но води крайната десница в Германия - коя е Алис Вайдел

Разбиха огромна незаконна банкова мрежа в Европа, обслужвала наркотрафиканти

Разбиха огромна незаконна банкова мрежа в Европа, обслужвала наркотрафиканти

Успех в Брюксел: Еврокомисията подкрепи проекта на Христо Петров за 1,45 млн. евро

Успех в Брюксел: Еврокомисията подкрепи проекта на Христо Петров за 1,45 млн. евро

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Достъпните EV са толкова апетитни, че за VW ID Polo ще се чака 10 месеца

Достъпните EV са толкова апетитни, че за VW ID Polo ще се чака 10 месеца

carmarket.bg
Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили
Ексклузивно

Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили

Преди 1 ден
25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия
Ексклузивно

25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия

Преди 1 ден
<p>Промениха картата на Земята: Вижте как реално изглеждат континентите</p>
Ексклузивно

Промениха картата на Земята: Вижте как реално изглеждат континентите

Преди 1 ден
<p style=Това е новата Dacia Spring, най-достъпният европейски EV

">
Ексклузивно

Това е новата Dacia Spring, най-достъпният европейски EV

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Яйца, домати и арести: Бурни протести и сблъсъци с полицията пред парламента в Тирана

Яйца, домати и арести: Бурни протести и сблъсъци с полицията пред парламента в Тирана

Свят Преди 21 минути

Около 20 души са задържани, сред тях е и лидерът на опозиционната партия „Албания става“ Адриатик Лапай

,

Сутрешна роса спаси Германия от мащабен енергиен срив и токов удар

Свят Преди 26 минути

Германската полиция арестува 48-годишен климатичен екстремист, подготвял над 50 саботажа срещу електроцентрали. Мащабен срив в енергийната система на страната бе предотвратен, след като сутрешната роса навлажни и провали взривните устройства

Нов спор за цените в заведенията: Ресторантьори и икономисти в сблъсък за ДДС и надценките

Нов спор за цените в заведенията: Ресторантьори и икономисти в сблъсък за ДДС и надценките

Парите ни Преди 47 минути

От бранша твърдят, че България остава евтина дестинация, икономист предлага допълнително облагане за част от ресторантите

Бен и Кейси Афлек

Нова тежка загуба за Бен и Кейси Афлек; почина и баща им Тимъти

Свят Преди 1 час

Семейството на актьорите Бен и Кейси Афлек преживява изключително тежък период. Само два месеца след смъртта на майка им Кристин, стана ясно, че е починал и техният баща Тимъти Афлек. Новината бе съобщена лично от Кейси Афлек по време на фестивала във Венеция

Руска атака с дрон край Молдова: Двама цивилни загинаха на граничен пункт

Руска атака с дрон край Молдова: Двама цивилни загинаха на граничен пункт

Свят Преди 1 час

Двама цивилни загинаха, а трима бяха ранени при руска атака с дрон по международния граничен пункт „Старокозаче“ на украинско-молдовската граница. Пунктът е затворен поради нанесените щети, съобщиха украинските власти

Хари и Меган възразиха срещу краля! Не били „частни лица“, а „публични личности“

Хари и Меган възразиха срещу краля! Не били „частни лица“, а „публични личности“

Любопитно Преди 1 час

Дворецът също така подчерта, че писмото е в пълно съответствие със заявеното желание на Съсекс да останат „частни лица, докато са в Обединеното кралство“, и в съответствие със споразумението от „Срещата в Сандрингам“ през 2020 г., след която двойката започна нов живот в САЩ

<p>Дизелът продължава да поскъпва, удари 1,93 евро в София</p>

Скок на бензиностанциите: Дизелът продължава да поскъпва, удари 1,93 евро в София

България Преди 1 час

Цените на дизеловото гориво у нас продължават да се покачват, като средната цена за страната достигна 1,86 евро за литър. В София обикновеният дизел стигна 1,93 евро на колонките, а премиум вариантите вече надхвърлят прага от 2 евро

Мъж с 2,48 промила нападна и рани продавачка при опит за обир в Любимец

Мъж с 2,48 промила нападна и рани продавачка при опит за обир в Любимец

България Преди 1 час

22-годишният извършител е задържан с 2,48 промила алкохол малко след нападението; пострадалата е без опасност за живота

Нов скок в цените на петрола: Сортът "Брент" доближи 100 долара за барел

Нов скок в цените на петрола: Сортът "Брент" доближи 100 долара за барел

Свят Преди 1 час

Новата ескалация в Близкия изток засили опасенията за доставките на суровината

Търговската война се разраства: Тръмп забрани вноса на алкохол, млечни продукти и мотоциклети от Канада

Търговската война се разраства: Тръмп забрани вноса на алкохол, млечни продукти и мотоциклети от Канада

Свят Преди 2 часа

Мярката влиза в сила от 29 септември

След атаките на САЩ: Иран удари база в Йордания и 10 кораба

След атаките на САЩ: Иран удари база в Йордания и 10 кораба

Свят Преди 2 часа

КГИР твърди, че е атакувал два американски военни кораба и осем петролни танкера в Ормузкия проток

<p>САЩ с остро предупреждение към&nbsp;Иран: Всеки нов удар ще ви струва още танкери</p>

САЩ унищожиха пет ирански петролни танкера след атаки срещу американски кораб

Свят Преди 2 часа

Вашингтон твърди, че корабите са превозвали ирански суров петрол. Техеран съобщи за пленен американски подводен дрон

Петима загинаха при катастрофа на медицински хеликоптер в Малайзия

Петима загинаха при катастрофа на медицински хеликоптер в Малайзия

Свят Преди 2 часа

Сред жертвите са пилот, лекар, помощник-лекар и две медицински сестри

Втора поредна загуба изпрати Ураганите на номинации в “Игри на волята”

Втора поредна загуба изпрати Ураганите на номинации в “Игри на волята”

Любопитно Преди 3 часа

Пламена, Боян и Исус ще се борят за оставането си в екстремната надпревара

ВСС дължи над 1 млн. лв. на Столичната община: Съдът се произнесе по спора за "такса смет"

ВСС дължи над 1 млн. лв. на Столичната община: Съдът се произнесе по спора за "такса смет"

България Преди 3 часа

Задълженията са за периода 2018 - 2022 г.

Изтича крайният срок за регистрация на партиите за президентските избори

Изтича крайният срок за регистрация на партиите за президентските избори

България Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg
1

От 5 до 41 градуса през изминалото лято

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ни отвежда до Белинташ – мястото, където природата и легендите се срещат

sinoptik.bg

Ирена Милянкова сбъдна мечтата си, къщата за деца със специални нужди отвори врати

Edna.bg

На 9 септември почитаме родителите на Божията майка, какви са поверията

Edna.bg

Ще успее ли ЦСКА да подари на Янев трофей? Или Левски ще вдигне още една купа - коментирай на живо

Gong.bg

Лионел Меси купува испански клуб

Gong.bg

Кабинетът създава ИА „Автомобилен транспортен оператор“ за пътна безопасност

Nova.bg

Кибератаки, саботаж и дезинформация: Доклад на Конгреса на САЩ описва руски хибридни заплахи срещу България

Nova.bg