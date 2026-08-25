България

Глоба до €1 млн. за необосновано повишаване на цените

Комисията ще санкционира отделно всеки необосновано поскъпнал продукт и всеки засегнат търговски обект

25 август 2026, 09:15
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  • КЗП получава по-големи правомощия за санкциониране на необосновани увеличения на цените до 9 септември 2027 г. Вече ще се санкционират отделните необосновано поскъпнали продукти и всеки засегнат търговски обект.
  • При 10 необосновани увеличения в 10 обекта на един оператор минималната санкция може да достигне 1 млн. евро, като КЗП ще съпоставя увеличените разходи на търговеца с цените на конкретните продукти.
  • Методиката „Справедлива стойност“ все още е на обществено обсъждане и няма да води сама по себе си до санкции - тя ще показва ориентировъчна „нормална“ цена, която да помага на потребителите при преценката.

КЗП отчете ръст в нарушенията за необосновано повишаване на цените

От 9 август тази година до 9 септември 2027 г. Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще има по-големи правомощия относно повишаването на цените. Те са по отношение на определянето на санкциите срещу търговците. Досега се санкционираше съвкупното държание на един пазарен участник, а сега ще се санкционира всеки един необосновано повишен продукт и всеки един обект на дружество. Това заяви в ефира на NOVA председателят на КЗП Александър Колячев.

Той обясни, че ако например един хранителен оператор има 10 необосновани повишения на цените и притежава 10 обекта - то минималната стойност на санкцията ще бъде 1 000 000 евро. „Търговците трябва да го знаят и да внимават при определянето на цените си. Ако няма достатъчно правдоподобна обосновка за повишаването, те ще бъдат глобявани”, каза Колячев.

Председателят на КЗП заяви, че те ще могат да изчисляват повишените разходи на един търговски субект, ще бъдат насложени и отнесени към всеки един продукт и ако стане ясно, че се получават повече пари - тогава търговецът ще подлежи на санкции. „Повечето търговци са съвестни и не пренасят тежестта върху крайния потребител”, уточни той.

По отношение на контролната дейност и сивия сектор Колячев каза, че от комисията нямат правомощия да влизат в отношенията между един клиент, който не изисква касов бон и продавач, който не издава такъв. 

КЗК ще глобява с до 10% от годишния оборот за необосновано вдигане на цени

  • Методиката „Справедлива стойност”

„Тя в момента е на етап обществено обсъждане. Вчера имахме среща с бизнеса, организирана от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. Установихме, че има проблемни текстове, но те ще бъдат изчистени занапред”, каза той.

„С нея ние не проверяваме - тя е направена, за да показва справедливата стойност, която ние да публикуваме на нашия сайт и да служи на потребителите. Няма санкции – това е само една ориентировъчна стойност. Такъв тип инициатива е европейска практика и се опитваме да покажем на потребителя каква би била нормалната цена”, изтъкна експертът.

По отношение на проверките на търговските обекти Колячев каза, че в момента по-голямата част от инспекторите са по морето. 

Източник: NOVA    
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