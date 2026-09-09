Свят

След атаките на САЩ: Иран удари база в Йордания и 10 кораба

КГИР твърди, че е атакувал два американски военни кораба и осем петролни танкера в Ормузкия проток

Василена Василева Василена Василева

9 септември 2026, 08:42
След атаките на САЩ: Иран удари база в Йордания и 10 кораба
Източник: AP/БТА

К орпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е изстрелял балистични ракети по база в Йордания, използвана от американските въоръжени сили, и е атакувал 10 кораба. Твърденията идват, след като САЩ обявиха, че са унищожили пет ирански петролни танкера, предаде "Ройтерс".

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Ескалацията прекъсна едномесечния период на относително спокойствие в рамките на продължаващата от шест месеца война. Ударите по военни, транспортни и енергийни обекти доведоха до повишаване на цените на петрола и въвлякоха регионални съюзници в конфликта през последните дни.

  • Иран атакува база в Йордания

Според изявление на КГИР, разпространено от иранските държавни медии, Техеран е извършил балистична атака срещу база, използвана от американски сили близо до Ал Азрак в Йордания.

Иранските власти заявиха, че ракетите са нанесли тежки щети на базата. Йордания обаче съобщи, че противовъздушната ѝ отбрана е прихванала 18 от общо 20 ирански ракети. Останалите две са паднали в необитаеми райони. Няма данни за жертви.

Американски представител също заяви, че иранските удари в Йордания са били неефективни и че всички американски военнослужещи са отчетени.

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  • Техеран твърди, че е атакувал 10 кораба

КГИР съобщи още, че е атакувал 10 кораба, сред които два американски военни кораба и осем петролни танкера.

По данни на иранските военни плавателните съдове са се опитвали да преминат през „забранена и опасна“ зона в района на Ормузкия проток.

Твърденията на КГИР идват ден след като Вашингтон обяви, че е унищожил пет ирански петролни танкера.

Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи, че ударите са били извършени в отговор на две атаки на КГИР срещу американски военноморски кораб с балистични ракети през предходните два дни. По данни на Вашингтон при нападенията няма пострадали американски военнослужещи.

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  • Рубио: Иран ще губи още танкери

Американският държавен секретар Марко Рубио отправи предупреждение към Техеран след американските удари.

„Иран продължава да се опитва да удря американски военноморски кораби и всеки път, когато го прави или се опита да го направи, ще губи танкери“, каза Рубио пред журналисти по време на посещение в Колумбия.

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  • Напрежението в региона расте

Иран е атакувал американски обекти и съюзници на САЩ в региона многократно по време на войната, включително няколко пъти в Йордания.

При удар през юли са били убити най-малко двама американски военнослужещи.

Редактор: Василена Василева
Източник: Асен Георгиев, БТА    
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