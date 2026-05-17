Коя държава е отделила най-голям бюджет за "Евровизия 2026"?

В иена е разполагала с максимален бюджет от 22,6 милиона евро за организацията на „Евровизия“ 2026, става ясно от официалните данни за подготовката на конкурса.
По информация на медията HearMeOutNews, различни държави са заложили значително различаващи се бюджети за участие и подготовка за „Евровизия“ 2026.
- Как се формира бюджетът за участие в „Евровизия“
Разходите на всяка държава се състоят от няколко основни компонента:
- Такса за участие към EBU (членски/участнически внос)
- Разходи за делегация (пътуване, настаняване, екип)
- Сценична продукция (постановка, костюми, ефекти)
- Промоция и видеоклипове
- ТВ излъчване и права
Според EBU участието в конкурса се финансира чрез комбинация от такси и национални вложения, като общият бюджет зависи от размера и възможностите на всяка обществена телевизия.
- Колко плащат страните за участие
Официалните данни показват, че таксата за участие не е еднаква, а се изчислява по формула, базирана на размера на телевизията и пазара:
- Малки държави: десетки хиляди евро
- Средни държави: около 100 000 – 300 000 евро
- Големи пазари („Big 5“ и др.): до и над 400 000 – 500 000 евро
- Защо няма „бюджет по държави“
Причините са няколко:
- националните телевизии не са длъжни да публикуват пълните си бюджети
- разходите зависят от вътрешни решения (например дали изпращат скъпа сценография или минималистично участие)
- част от средствата идват от спонсори и рекламни договори
- голяма част от разходите са „скрити“ в общите бюджети на обществените телевизии