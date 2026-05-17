"Евровизия 2027" в България: Бургас официално изрази интерес за домакинство

"Мечтите се сбъдват": Първата учителка на DARA след победата ѝ на "Евровизия"

К метът на Бургас Димитър Николов заяви желанието на града да бъде домакин на следващото издание на "Евровизия", след като стана ясно, че България ще приеме конкурса през 2027 година.

Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство. Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно. И ще бъде, написа Николов в официалната си страница във Фейсбук.

В същата публикация кметът добавя: "Това, което Дара направи за България, тепърва ще дава резултати. И не само заради Евровизия. Всъщност Дара написа съвременната приказка за младите – колкото и да е трудно, да не се отказваш".

Припомняме, че снощи Дара (Dara) и Bangaranga триумфираха на 70-ото издание на песенния конкурс "Евровизия", спечелвайки вота както на журито, така и на публиката. За първи път в историята на конкурса победителят взема категорично и двете гласувания.