Еуфория след "Евровизия": DARA и съпругът ѝ в емоционални кадри след победата

В социалните мрежи се разпространи видео, на което се вижда как Дара се прегръща, танцува и целува с него, докато двамата споделят емоцията от историческата победа на България

17 май 2026, 10:00

"Евровизия 2027" в България: Бургас официално изрази интерес за домакинство
BBC открои кукерската хореография и посланието на "Bangaranga"
Премиерът Румен Радев поздрави DARA за „българска победа" на Евровизия

Исторически триумф: DARA донесе победата на България на „Евровизия" 2026!
Киселова: Законопроектът за съдебната власт е по-умерен от заявките за радикални мерки

С лед победата си на „Евровизия“ 2026 певицата DARA отдели момент, за да отпразнува успеха си заедно със своя съпруг.

В социалните мрежи се разпространи видео, на което се вижда как Дара се прегръща, танцува и целува с него, докато двамата споделят емоцията от историческата победа на България.

Дара, която спечели конкурса с песента „Bangaranga“, е в центъра на бурни емоции след финала, а кадрите с близките ѝ хора бързо обиколиха социалните мрежи и предизвикаха вълна от реакции сред феновете.

Припомняме, че популярната българска певица официално стана госпожа Иванова през юни 2025 г.

Новината, че е сключила брак с годеника си – д-р Ервин Иванов – бе обявена по типично нейния начин: с чар, стил и в социалните мрежи.

С кратко, но запомнящо се видео, публикувано в официалните ѝ канали, DARA се появи облечена в изискана бяла сватбена рокля, заобиколена от шест шаферки и с широка усмивка заяви: „Току-що се омъжих!“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • Кой е Ервин Иванов

Нейният съпруг – д-р Ервин Иванов – е около 35-годишен фармаколог, който работи по иновативни проекти, включително изследвания върху лекарства и терапии, свързани с екстракти от канабис. Двамата са страстни почитатели на пътешествията и често споделят романтични моменти от съвместните си пътувания из света.

Припомняме, че предложението за брак дойде по време на екзотично пътуване в Тайланд. Тогава Дара разкри щастливата новина чрез песента си „Само мой“, чието видео включваше кадри от техните споделени приключения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27-годишната певица се справи впечатляващо с напрежението на финала. Тя спечели както зрителския вот с 312 точки, така и подкрепата на международното жури, от което получи 204 точки. 

Така Дара събра 516 точки, а България отбеляза триумфално завръщане на сцената на „Евровизия“, където за последно участва през 2022 година. На второ място е Израел с 343 точки, Румъния - на трето. Това е първата победа за страната ни в историята на конкурса и по регламент ще България ще бъде домакин на следващото издание на „Евровизия“ догодина. 

