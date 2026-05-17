Еуфория след "Евровизия": DARA и съпругът ѝ в емоционални кадри след победата

Киселова: Законопроектът за съдебната власт е по-умерен от заявките за радикални мерки

"БлагоДара": Вълна от звездни поздравления след триумфа на DARA на "Евровизия"

"Мечтите се сбъдват": Първата учителка на DARA след победата ѝ на "Евровизия"

С лед победата си на „Евровизия“ 2026 певицата DARA отдели момент, за да отпразнува успеха си заедно със своя съпруг.

В социалните мрежи се разпространи видео, на което се вижда как Дара се прегръща, танцува и целува с него, докато двамата споделят емоцията от историческата победа на България.

Дара, която спечели конкурса с песента „Bangaranga“, е в центъра на бурни емоции след финала, а кадрите с близките ѝ хора бързо обиколиха социалните мрежи и предизвикаха вълна от реакции сред феновете.

Припомняме, че популярната българска певица официално стана госпожа Иванова през юни 2025 г.

Новината, че е сключила брак с годеника си – д-р Ервин Иванов – бе обявена по типично нейния начин: с чар, стил и в социалните мрежи.

С кратко, но запомнящо се видео, публикувано в официалните ѝ канали, DARA се появи облечена в изискана бяла сватбена рокля, заобиколена от шест шаферки и с широка усмивка заяви: „Току-що се омъжих!“.

Кой е Ервин Иванов

Нейният съпруг – д-р Ервин Иванов – е около 35-годишен фармаколог, който работи по иновативни проекти, включително изследвания върху лекарства и терапии, свързани с екстракти от канабис. Двамата са страстни почитатели на пътешествията и често споделят романтични моменти от съвместните си пътувания из света.

Припомняме, че предложението за брак дойде по време на екзотично пътуване в Тайланд. Тогава Дара разкри щастливата новина чрез песента си „Само мой“, чието видео включваше кадри от техните споделени приключения.

27-годишната певица се справи впечатляващо с напрежението на финала. Тя спечели както зрителския вот с 312 точки, така и подкрепата на международното жури, от което получи 204 точки.

Така Дара събра 516 точки, а България отбеляза триумфално завръщане на сцената на „Евровизия“, където за последно участва през 2022 година. На второ място е Израел с 343 точки, Румъния - на трето. Това е първата победа за страната ни в историята на конкурса и по регламент ще България ще бъде домакин на следващото издание на „Евровизия“ догодина.