България

МС обсъжда бюджета, изборите, АМ „Струма“ и дерогация за Русия

Министрите ще обсъдят още споразумение с Гърция и инвестиционния проект на „Алкомет“

Василена Василева Василена Василева

9 септември 2026, 07:23
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М инистерският съвет ще заседава днес, 9 септември, от 10:00 ч. В предварителния дневен ред са включени редица решения с финансово, инфраструктурно и политическо значение.

  • Бюджетът и допълнителните разходи

Кабинетът ще разгледа доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2026 г.

Предвидено е и одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия (ЦИК), както и допълнителни трансфери по бюджетите на общините.

В дневния ред са включени и допълнителни разходи за Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, Министерството на здравеопазването и Министерството на младежта и спорта.

  • Подготовката за президентските избори

Сред акцентите в заседанието е подготовката за президентските избори на 25 октомври.

Министерският съвет ще обсъди тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР), както и в регионалните им центрове.

  • Промени във финансовото ведомство

Кабинетът ще разгледа промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите.

Предвидена е и промяна в състава на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции.

  • Какво се случва с АМ „Струма“

Правителството ще разгледа предложение за изменение на пътната карта за завършването на автомагистрала „Струма“.

В дневния ред е включено и приемането на наредба за Регистъра и издаването на решения по Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите.

  • Решение, свързано с Русия

Сред предвидените решения е и предоставяне на дерогация от определени разпоредби на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителните мерки, наложени заради действията на Русия, дестабилизиращи ситуацията в Украйна.

  • България и Гърция с общ център за полицейско и митническо сътрудничество

Министрите ще обсъдят утвърждаването на споразумението между България и Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество.

Документът е подписан на 22 юли 2026 г. в София.

В дневния ред е включено и изменение на меморандум за разбирателство, свързан с многонационалната инициатива за съхранение на боеприпаси (MAWI).

  • Инвестиционният проект на „Алкомет“

Кабинетът ще разгледа и промени по меморандума и договора с „Алкомет“ АД за изпълнението на приоритетния инвестиционен проект в Шумен.

Проектът предвижда разширяване на продуктовия микс чрез инсталиране на линия за непрекъснато леене, линии за производство на профили, универсален фолиев стан и съпътстващи съоръжения.

  • Статистика, ЕС и климатична конференция

Сред останалите точки в дневния ред са приемането на Националната статистическа програма за 2026 г., както и позицията на България за неформалното заседание на Съвета на ЕС по общи въпроси, посветено на кохезионната политика.

Министрите ще обсъдят и позиции на България по дела пред Съда на Европейския съюз.

В дневния ред е включено и организирането на участието на страната в събитията от програмата на българския павилион по време на 31-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата.

Конференцията ще се проведе от 9 до 20 ноември в Анталия, Турция.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Министерски съвет Бюджет Президентски избори АМ Струма Инвестиции Русия България - Гърция Изменение на климата Европейски съюз Правителство
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