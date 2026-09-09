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От президент до водещ: Вучич с нов подкаст, призна че мечтал да стане спортен коментатор

Сръбският президент Александър Вучич стартира свой собствен подкаст, наречен „подкАВст“. В първия епизод той интервюира баскетболната легенда Мирослав Николич и разкри, че като млад е искал да бъде спортен коментатор, но не го одобрили

9 септември 2026, 11:34
От президент до водещ: Вучич с нов подкаст, призна че мечтал да стане спортен коментатор
Източник: БТА

Д ойде и този ден - официално бе излъчена първият епизод на новия медиен проект на сръбския президент Александър Вучич, наречен закачливо „подкАВст“ (от инициaлите му А.В.).

Александър Вучич стартира собствен подкаст

В дебютното си видео държавният глава влезе в ролята на водещ, а първият му гост бе легендарният сръбски баскетболен треньор Мирослав „Мута“ Николич.

Още в началните минути, след задължителното отброяване и мелодията, напомняща музика за асансьор, Вучич се обърна към аудиторията с „Драги народе“ и направи неочаквано признание. Той разкри, че младежката му мечта е била да стане спортен коментатор и дори кандидатствал в Радио Белград, но го отхвърлили, защото "фъфлил".

Според концепцията на подкаста президентът обещава да няма „нито дума за политика“, а само разговори за спорт, култура, изкуство и важните неща от живота.

В разговора между Александър Вучич и легендарния баскетболен треньор Мирослав „Мута“ Николич са засегнати редица любопитни технически и исторически детайли от сръбската и световната баскетболна сцена. Николич споделя за своите треньорски концепции - от спецификата на зоновата преса и играта тип „pick and pop“, до начина, по който е развивал млади състезатели и е подготвял отборите си срещу грандове с многократно по-големи бюджети. Двамата коментират работата на големите имена в треньорството като Желко Обрадович, Душан Ивкович и Александър Николич, както и феноменалното влияние на Никола Йокич в днешния баскетбол, определение за него като един от най-комплексните играчи. Освен спортно-тактическата част, подкастът съдържа и лични спомени на Николич от световното първенство за младежи в Нови Сад през 2007 г., емоционални моменти около спечелените медали на националния отбор, както и дискусия за необходимостта от по-сериозна подкрепа и развитие за вътрешните баскетболни центрове и младите сръбски таланти.

За занаята, „колкото да не спойлваме“

Разговорът с Мута Николич бързо премина към спомени за доброто старо време - дните, когато е нямало кондиционни треньори, а баскетбол се е играл с обикновени гуменки върху бетона.

Зрителите станаха свидетели на чертане на баскетболни тактики върху дъска, дискусии дали Никола Йокич е най-великият за всички времена и спомени за легендарни сблъсъци. Вучич откровено си призна като домакин, че не разбира напълно всички баскетболни схеми, на което гостът му съвсем искрено му препоръча в бъдеще все пак да си държи за политиката.

В същото време в коментарите под видеото се разрази истинска ожесточена битка между поддръжници и критици, изпъстрена със сърца, държавни флагове и лозунги.

Братски баскетбол и детски спомени

Разбира се, не размина и без лични истории. Вучич разказа как в младежките си години е тренирал баскетбол в отбора на „Младост“ (Земун) и „Партизан“, защото залата им била по-близо до дома му и не искал да се вози без билет в градския транспорт.

Президентът сподели и как е играл мачове с брат си Андрей, при което отнесъл лакът в брадата. Според експертното мнение на треньора Николич, братът на Вучич действително имал „мека ръка“ за коша и бил сериозен играч.

Гостът не пропусна да попита сръбския държавен глава кога държавата ще направи на баскетболните шампиони сграда за съюза, каквато им приляга, а не „онзи гълъбарник“, визирайки постоянните караници между грандовете „Партизан“ и „Цървена звезда“.

Идва ли ред на Желко Обрадович?

В края на 70-минутния разговор Вучич призна на госта си колко много повече разбира от баскетбол от самия него и му подари специална баскетболна топка с логото на „подкАВст-а“.

Президентът загатна, че е имал уговорка за първи епизод с друга легенда - Душко Вуйошевич, но той влязъл в болница. Сега остава въпросът дали в някой от следващите епизоди гост няма да бъде самият Желко Обрадович.

Вучич обеща да продължи да се учи в новата си роля на подкастър - макар че по всички останали теми отдавна се смята за най-компетентен.

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