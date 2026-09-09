От президент до водещ: Вучич с нов подкаст, призна че мечтал да стане спортен коментатор

Д ойде и този ден - официално бе излъчена първият епизод на новия медиен проект на сръбския президент Александър Вучич, наречен закачливо „подкАВст“ (от инициaлите му А.В.).

Александър Вучич стартира собствен подкаст

В дебютното си видео държавният глава влезе в ролята на водещ, а първият му гост бе легендарният сръбски баскетболен треньор Мирослав „Мута“ Николич.

Още в началните минути, след задължителното отброяване и мелодията, напомняща музика за асансьор, Вучич се обърна към аудиторията с „Драги народе“ и направи неочаквано признание. Той разкри, че младежката му мечта е била да стане спортен коментатор и дори кандидатствал в Радио Белград, но го отхвърлили, защото "фъфлил".

Според концепцията на подкаста президентът обещава да няма „нито дума за политика“, а само разговори за спорт, култура, изкуство и важните неща от живота.

В разговора между Александър Вучич и легендарния баскетболен треньор Мирослав „Мута“ Николич са засегнати редица любопитни технически и исторически детайли от сръбската и световната баскетболна сцена. Николич споделя за своите треньорски концепции - от спецификата на зоновата преса и играта тип „pick and pop“, до начина, по който е развивал млади състезатели и е подготвял отборите си срещу грандове с многократно по-големи бюджети. Двамата коментират работата на големите имена в треньорството като Желко Обрадович, Душан Ивкович и Александър Николич, както и феноменалното влияние на Никола Йокич в днешния баскетбол, определение за него като един от най-комплексните играчи. Освен спортно-тактическата част, подкастът съдържа и лични спомени на Николич от световното първенство за младежи в Нови Сад през 2007 г., емоционални моменти около спечелените медали на националния отбор, както и дискусия за необходимостта от по-сериозна подкрепа и развитие за вътрешните баскетболни центрове и младите сръбски таланти.

За занаята, „колкото да не спойлваме“

Разговорът с Мута Николич бързо премина към спомени за доброто старо време - дните, когато е нямало кондиционни треньори, а баскетбол се е играл с обикновени гуменки върху бетона.

Bolje i da ga „pljuju” i „hejtuju”, nego da ga ne spominju: Sagovornici Danasa o premijeri Vučićevog „podkAVsta” https://t.co/9bJHQHGkSr — Danas (@OnlineDanas) September 6, 2026

Зрителите станаха свидетели на чертане на баскетболни тактики върху дъска, дискусии дали Никола Йокич е най-великият за всички времена и спомени за легендарни сблъсъци. Вучич откровено си призна като домакин, че не разбира напълно всички баскетболни схеми, на което гостът му съвсем искрено му препоръча в бъдеще все пак да си държи за политиката.

В същото време в коментарите под видеото се разрази истинска ожесточена битка между поддръжници и критици, изпъстрена със сърца, държавни флагове и лозунги.

Братски баскетбол и детски спомени

Разбира се, не размина и без лични истории. Вучич разказа как в младежките си години е тренирал баскетбол в отбора на „Младост“ (Земун) и „Партизан“, защото залата им била по-близо до дома му и не искал да се вози без билет в градския транспорт.

Президентът сподели и как е играл мачове с брат си Андрей, при което отнесъл лакът в брадата. Според експертното мнение на треньора Николич, братът на Вучич действително имал „мека ръка“ за коша и бил сериозен играч.

Гостът не пропусна да попита сръбския държавен глава кога държавата ще направи на баскетболните шампиони сграда за съюза, каквато им приляга, а не „онзи гълъбарник“, визирайки постоянните караници между грандовете „Партизан“ и „Цървена звезда“.

Grateful to introduce the bipartisan SRBIJA Act! Under President Vucic, Serbia has deliberately drifted further from Rule of Law and nearer to enemies of freedom like War Criminal Putin, the Chinese Communist Party, and the terrorist regime in Tehran. Despite widespread protest… — Joe Wilson (@RepJoeWilson) August 27, 2026

Идва ли ред на Желко Обрадович?

В края на 70-минутния разговор Вучич призна на госта си колко много повече разбира от баскетбол от самия него и му подари специална баскетболна топка с логото на „подкАВст-а“.

Президентът загатна, че е имал уговорка за първи епизод с друга легенда - Душко Вуйошевич, но той влязъл в болница. Сега остава въпросът дали в някой от следващите епизоди гост няма да бъде самият Желко Обрадович.

Вучич обеща да продължи да се учи в новата си роля на подкастър - макар че по всички останали теми отдавна се смята за най-компетентен.