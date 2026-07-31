ГЕРБ-СДС и ПП атакуваха бюджета за 2026 г. пред Конституционния съд

ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната“ сезираха Конституционния съд заради приетия Закон за държавния бюджет за 2026 г. От ПП съобщиха, че внасят и отделна конституционна жалба срещу Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

„Внесохме в деловодството на Конституционния съд искане за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет“, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Владислав Горанов пред медиите.

По думите му основните възражения са свързани с това, че бюджетният закон противоречи на Закона за публичните финанси.

„Не може съществуващите фискални правила, описани в Закона за публичните финанси, с лека ръка да бъдат нарушавани“, коментира Горанов. Според него разпоредбите в бюджета са в противоречие и с Договора за функционирането на Европейския съюз.

Горанов съобщи, че искането е подписано от 50 народни представители. По думите му подкрепа за жалбата е била получена и от „Продължаваме промяната“.

„Надявам се бързо да получим мнение от съда“, каза депутатът.

Той аргументира необходимостта от сезирането на Конституционния съд и с начина, по който е приет бюджетът.

„Отмяната на едни грешни норми възстановява някакви принципи на по-добро управление, защото със 131 депутата можеш да направиш какъвто реши бюджет“, заяви Горанов.

Той обясни, че ако Конституционният съд отмени Закона за държавния бюджет, ще продължи да действа т.нар. удължителен закон.

От „Продължаваме промяната“ също потвърдиха, че сезират Конституционния съд.

„Внасяме две конституционни жалби – срещу Закона за държавния бюджет и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване“, заяви депутатът Стою Стоев. Той беше пред сградата на съда заедно с председателя на партията Асен Василев и други народни представители.

По думите на Стоев са събрани над 50 подписа на депутати. Той посочи, че подкрепа за жалбата на ПП е била получена от ГЕРБ-СДС.

Двете политически формации оспорват бюджета по сходни мотиви, като настояват Конституционният съд да прецени дали при приемането му са спазени изискванията на действащото законодателство и фискалните правила.

Какво прие парламентът

Законът за държавния бюджет за 2026 г. беше приет окончателно от Народното събрание на 24 юли. След това той беше обнародван с указ на президента Илияна Йотова.

Няколко дни по-рано, на 22 юли, парламентът прие и бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г., който също вече е обнародван.

Спорът около бюджетната рамка се разви още преди окончателното ѝ приемане. Критици на закона настояваха, че предвидените в него параметри трябва да бъдат съобразени с фискалните ограничения, произтичащи от Закона за публичните финанси, както и с ангажиментите на България като член на еврозоната.

От ПП още след приемането на бюджета поискаха президентът да наложи вето върху финансовата рамка и обявиха, че ще атакуват текстовете и пред Конституционния съд.

Така приетият бюджет за 2026 г. вече е обект на конституционен спор, като последната дума по оспорените разпоредби ще има Конституционният съд.