Наталия Ефремова: Планираме преглед на пенсионната формула

Планира се преглед на пенсионната формула, като се обсъжда увеличаване на тежестта на една година осигурителен стаж; от 2027 г. пенсиите ще се осъвременяват по „златното швейцарско правило“.

Около 500 000 души от уязвими групи ще получат около 50 евро коледна добавка, като се предвижда финансова подкрепа и за Великден.

Обмислят се по-висок стимул за майките, които се връщат на работа през втората година от майчинството, и увеличение на минималната заплата през 2027 г. с около 40 евро.

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Планираме преглед на пенсионната формула, каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Чирпан. Тя уточни, че към момента не може да даде конкретен размер, но информира, че се обмисля тежестта на една година осигурителен стаж да бъде завишена. Може да не е в този бюджет, но в дългосрочен план в управленската програма на "Прогресивна България" това е записано, добави Ефремова. Тя уточни, че от догодина пенсиите ще се осъвременяват по така нареченото златно швейцарско правило, което е свързано с вземане на процента на инфлация и достигнатия среден осигурителен доход, както предвижда КСО.

Ефремова информира още, че хората от уязвими групи ще получат по около 50 евро коледна добавка. Става дума за около 500 хиляди души, коментира тя и припомни, че коледната добавка вече е част от националното законодателство и се получава от хора от осем уязвими групи, сред които хора, които получават помощи за отопление, пенсионери с ниски пенсии, майки с деца, които получават семейни помощи и други. Социалният министър посочи, че добавки ще има и за другия светъл християнски празник – Великден. Министър Ефремова обясни, че от тази година тази допълнителна финансова подкрепа ще се получава през Агенцията за социално подпомагане.

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Социалният министър коментира, че се предвижда повишение на стимула за връщане на работа на майките през втората година от майчинството. „По отношение на подкрепата за майките и семейните помощи в момента се правят изчисления, които според възможностите на бюджета да дадат по-висока подкрепа на различните групи“, заяви Ефремова.

По отношение на стойността на минималната работна заплата Ефремова допълни, че все още ​текат разговори по отношение на всички параметри на бюджета за следващата година и предстои да се вземе решение какъв ще е конкретният размер на минималната работна заплата през 2027 година. И допълни, че един от вариантите е вдигане на минималната работна заплата с 40 евро.

Министър Наталия Ефремова е в Чирпан за откриването на нови социални услуги за резидентна грижа и специализирана социална услуга за хора с увреждания.