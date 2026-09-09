Свят

„Пожарникари ме изнесоха на ръце“: Какво казва Тръмп за 11 септември и каква е истината

Възможно е в последната история на Тръмп, чиито версии той е разказвал и преди, да има елементи на истина, но той не е предоставил никакви доказателства за това

Надежда Неменски Надежда Неменски

9 септември 2026, 11:27
„Пожарникари ме изнесоха на ръце“: Какво казва Тръмп за 11 септември и каква е истината
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп от години разказва неверни или непотвърдени истории за това какво уж е видял и направил на 11 септември и малко след това. С наближаването на 25-ата годишнина от атентатите, във вторник в Белия дом Тръмп разказа поредната история, в която твърди, че е бил отнесен от пожарникари от опасение за срутване на сграда в някакъв момент след атаката.

Възможно е в последната история на Тръмп, чиито версии той е разказвал и преди, да има елементи на истина, но той не е предоставил никакви доказателства за това. А някои части от разказа му във вторник, направен на събитие в чест на първите отзовали се на 11 септември, са най-малкото подвеждащи. В деня на атаките той е бил на километри от Световния търговски център и не е бил извеждан бързо от нито една сграда близо до Кота Нула (Ground Zero).

Запитани за доказателства за историята на Тръмп или за повече подробности за това какво точно се е случило, от Белия дом не предоставиха такива. В анонимен имейл във вторник от Белия дом заявиха: „По онова време той беше частно лице, не всичко, което е правил, е било документирано“. По-късно през деня говорителят Дейвис Ингъл премина към атака срещу медиите, пише Си Ен Ен (CNN).

„Президентът Тръмп прекара сутринта в отдаване на почит към героичните първи спасители, които дадоха живота си в служба на другите при атаките на 11 септември, и в чест на техните невероятни семейства. Президентът препредаваше своя опит от един град, залитащ непосредствено след и в дни и седмици след ужасяващите атаки, и фактът, че провалящите се традиционни медии използват това, за да се опитат да го атакуват, е позор и още една причина, поради която доверието на американците в медиите е на най-ниското си ниво за всички времена“, каза Ингъл.

Тръмп добави в публикация в социалните мрежи във вторник вечерта, че „всичко, което казах, беше абсолютно точно“.

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Ето преглед на казаното от Тръмп във вторник и какви са фактите.

Какво каза Тръмп

„В продължение на девет месеца спасителните и възстановителните екипи работеха денонощно на мястото. Искам просто да благодаря на моите хора; взех много от моите момчета, строях голяма сграда в Ню Йорк и доведох целия екип долу веднага след като това се случи“, каза той.

„И те, те нямаха никакви колебания, всички слязоха с мен. Слязохме, беше голяма група хора. Не можехме да направим кой знае какво, да бъда честен, беше, знаете, беше сурово и никой никога не беше виждал такова нещо. Имаше и други сгради; сградата на United States Steel скърцаше, наистина скърцаше и мислехме, че ще падне; истината е, че скърцаше много, скърцаше. Все още скърца.

Но тя така и не падна и си спомням, никога няма да забравя двама пожарникари. Мислехме, че ще се срути върху нас, и двама пожарникари, големи, силни момчета, а аз не съм най-малкият човек на света, ме хванаха под мишниците и казаха: „Трябва да се махаме оттук“. И буквално ме повдигнаха. Това не е лесно да се направи. Аз съм едър. Те ме повдигнаха и започнаха да тичат с мен. Казах: „Момчета, мога и сам да тичам“. Но те бяха невероятни, помислиха, че сградата пада; тя не падна. На US Steel“.

Разбор на историята на Тръмп

Тръмп не е бил близо до Световния търговски център по време на атаката или по-късно същия ден

Тръмп не уточни кога пожарникарите уж са му помогнали, но като започна историята с думите, че е отишъл на Кота Нула „веднага след като това се случи“, той най-малкото остави впечатлението, че е бил отведен на безопасно място в деня на атаката. Но това няма как да се е случило, защото по време на атаката той е бил на километри оттам, в Кулата Тръмп (Trump Tower) в Мидтаун Манхатън. Бивш ръководител в Trump Organization заяви пред Politico през 2016 г., че Тръмп не е правил нищо необичайно същия ден.

Във версия на историята от 2016 г. Тръмп твърди, че моментът, в който пожарникарите са му помогнали, се е случил „няколко дни“ след атаката. А в публикацията си в социалните мрежи във вторник вечерта той каза: „Бях там, очевидно не в същия ден на срутването, а малко след това“.

Няма публични доказателства Тръмп да е бил в „сградата на US Steel“ малко след атаките

С коментарите си за това как се е страхувал, че сградата на US Steel „ще се срути върху нас“, и за това как пожарникар е казал „трябва да се махаме оттук“, Тръмп остави впечатлението, че е бил вътре в нестабилна сграда. Но няма публични доказателства той наистина да е бил в сградата, за която се отнася (по-известна като One Liberty Plaza през 2001 г. и днес), в дни след атаките. Два дни след атаката той даде интервю на открито в общата близост до Кота Нула.

В разказа на Тръмп от 2016 г. той стана ясно, че не е бил вътре, когато пожарникарите уж са го повдигнали и преместили; той каза, че сградата, която изглеждала на ръба на срутване, била „не толкова далеч от нас“.

Наистина имаше неоснователна паника около One Liberty Plaza, въпреки че няма доказателства Тръмп да е бил застигнат от нея

В дни след атаката имаше опасения, че One Liberty Plaza може да се срути, въпреки че градските власти твърдяха, че тя е структурно здрава; CNN съобщи, че спасители и журналисти са били евакуирани от сградата на 12 септември 2001 г., а The Washington Post съобщи, че спасителите са били бързо изведени отново на 14 септември 2001 г.

Тръмп загатна за подобна ситуация, когато даде интервю на 13 септември 2001 г., казвайки пред NBC за работниците на Кота Нула: „На всеки няколко минути свиреше свирка и всички просто побягваха, защото около вас са всички тези сгради, които са в толкова отслабено състояние, че хората просто не знаят. И така те просто трябва да побягнат, а след това се връщат и работят под 50-етажни сгради, за които не знаеш дали няма да паднат. Така че това е ужасно нещо за работниците и наистина е ужасно нещо за света“.

Възможно е Тръмп лично да е бил увлечен в един от тези моменти на паника. Но няма доказателства за това, а и той не каза пред NBC, че говори за това той самият да е бягал.

Няма публични доказателства Тръмп да е имал екип, помагащ в спасителните операции

Този път Тръмп не каза изрично, че той или работниците му са помагали за разчистването на развалините или по друг начин са подпомагали спасителните и възстановителните работи на Кота Нула. Но той е правил такива изрични твърдения в миналото, а този път веднага благодари на „моите хора“, след като спомена работата на спасителните екипи. Затова си струва да се отбележи, че той никога не е представял доказателства за твърденията си, че е работил на Кота Нула или е организирал група, работила на мястото, камо ли група от 100 работници, както е твърдял преди.

„Прекарах много месеци там самият аз и никога не съм го виждал“, каза пред The New York Times през 2019 г. Ричард Алес, пенсиониран служител на пожарната служба в Ню Йорк, който е бил командир на батальон на 11 септември и е присъствал на събитие в Белия дом при Тръмп през 2019 г. Алес каза пред PolitiFact през 2019 г., че ако Тръмп беше изпратил екип от 100 работници, „щеше да има запис за това. Всеки работеше под прякото ръководство на полицията, пожарната и съвместното командване за извънредни ситуации“.

Associated Press съобщи през 2016 г.: „Новини от дни непосредствено след 11 септември съдържат споменавания как Тръмп поздравява с „дай пет“ полицейски служители и доброволци на път за мястото на Световния търговски център“.

Няма основание да се твърди, че One Liberty Plaza „все още скърца“

Тръмп каза: „Истината е, че скърцаше много, скърцаше. Все още скърца“. Няма никакво основание за това твърдение. Офис сградата One Liberty Plaza поднови работа през октомври 2001 г., по-малко от два месеца след 11 септември, и днес функционира нормално.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNN    
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