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НАП, ГДБОП и „Митници“ влязоха в бензиностанциите: Глоби до 20 000 евро и затваряне за 30 дни

Неиздадени касови бележки, разлики в касата и проблеми с отчитането на горивата са сред нарушенията в 17 обекта в седем области

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30 октомври 2026, 10:40
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След големите търговски вериги Националната агенция за приходите започна проверки и в бензиностанциите. Проверени са 17 обекта в 7 области на страната, а акцията е съвместна с ГДБОП, служители на МВР и Агенция „Митници“. Това каза Адриан Василев от Главна дирекция „Фискален контрол“ към НАП в ефира на NОVA.

Какво са открили инспекторите

Според Василев установените нарушения са неиздаване на фискален касов бон, разлики в касовите наличности, както и проблеми с декларирането на движението на горивата и съхранението на документите.

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Открит е и проблем с нивомерната система за наличното гориво, като в този обект предстоят допълнителни контролни действия.

Защо точно тези 17 бензиностанции

Обектите не са избрани на случаен принцип, посочи Василев. Изборът е направен след анализ на предходни проверки и нарушения, установени от институциите в Междуведомствения координационен център. Проверени са бензиностанции, при които има риск от недеклариране или неотразяване на приходи от продажби.

Какви санкции грозят нарушителите

Санкцията за неиздаден фискален бон може да достигне 10 000 евро при първо нарушение. Когато става дума за неотразяване на приходи, при повторно нарушение глобата може да стигне 20 000 евро.

Законът предвижда и възможност за запечатване на обект за срок до 30 дни, ако са налице обстоятелствата за това, уточни експертът.

Как да подадете сигнал

Граждани, които са забелязали нередности, могат да подадат сигнал на телефон 0700 18 700 или на имейл infocenter@nra.bg, каза Василев. По думите му е важно в сигнала да се посочат не само обектът и адресът, но и датата, часът и сумата на направеното плащане.

Редактор: Маргарита Костадинова
НАП проверки бензиностанции нарушения фискален контрол касов бон санкции горива ГДБОП Агенция Митници
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