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Лекар без право да практикува стоял зад провалената екзекуция на Криста Пайк

69-годишният д-р Марк Фаулър признава, че не е имал право да практикува или разрешение да поставя централна венозна линия в нито едно медицинско заведение

Надежда Неменски Надежда Неменски

5 ноември 2026, 12:16
Лекар без право да практикува стоял зад провалената екзекуция на Криста Пайк
Криста Пайк   
Източник: БТА/AP

Л екарят, натоварен с надзора на две неуспешни екзекуции чрез смъртоносна инжекция в Тенеси, не е поставял интравенозна система от 13 години, разкриват съдебни документи. Този случай повдига сериозни въпроси относно процедурите и квалификацията на медицинския персонал, участващ в изпълнението на смъртни присъди в САЩ.

Разкритията засягат д-р Марк Фаулър, назначен от Департамента на поправителните заведения в Тенеси, който е бил отговорният лекар при провалените екзекуции на осъдените на смърт Тони Карътърс и Криста Пайк през тази година. Според информация, цитирана в New York Post, тези инциденти хвърлят светлина върху потенциални системни пропуски в прилагането на най-тежкото наказание.

69-годишният д-р Фаулър признава, че не е имал право да практикува или разрешение да поставя централна венозна линия в нито едно медицинско заведение. Списание People, позовавайки се на протокола от показанията, съобщава, че Фаулър е обяснил, че за последно е имал такива права през 2013 г. и оттогава не е поставял венозна система на пациент.

На базата на тези показания, д-р Гейл А. Ван Норман, почетен професор по анестезиология и медицина на болката във Вашингтонския университет, заявява в декларация, че д-р Фаулър „не притежава актуалния опит или обучение, които биха били необходими за получаване или запазване на правата за поставяне на централни венозни линии в много, ако не и в повечето, големи здравни институции днес“. Въпреки това, Фаулър е назначен от щата да наблюдава екзекуции, като ролята му включва „установяване на централна венозна линия, ако е необходимо“, съгласно протокола за екзекуция чрез смъртоносна инжекция на Тенеси.

Първият инцидент се случва по време на планираната екзекуция на Тони Карътърс на 31 май. Според съобщенията, Фаулър и екип от трима души са прекарали повече от час в опити да поставят две венозни системи, преди процедурата в крайна сметка да бъде отменена. След като медицинският екип не успява да осигури два периферни венозни пътя, необходими за инжектиране на смъртоносните медикаменти, Фаулър е бил повикан да асистира, пише адвокатът на затворника Мария ДеЛиберто от Американския съюз за граждански свободи в съдебен документ.

Съдебните документи сочат, че Фаулър не е успял да постави централна линия на две места. Когато неуспешната екзекуция е била прекратена, Карътърс, който „пъшкал“, е изпитвал „явно в болка“ и е казал: „Боли, боли“, според думите на ДеЛиберто пред съда.

Въпреки предишния провал, д-р Фаулър отново е назначен да участва в процедурата по екзекуцията на Криста Пайк през септември. По време на тази неуспешна екзекуция, членовете на екипа многократно не успяват да установят работещи интравенозни линии в ръцете на Пайк и предупреждават, че някои от вените ѝ може да са се спукали или „избили“, преди да ѝ бъде инжектиран пентобарбитал. Това се посочва в съдебен документ, подаден от адвоката на Пайк, Ранди Спайви, през октомври.

Според адвокат Спайви, екипът е използвал около 10 игли и е опитал няколко места на двете ѝ ръце, като дори не е успял да прокара физиологичен разтвор през последната установена венозна линия. По-късно разследващите установяват, че венозните линии на Пайк са били неправилно поставени, което е довело до изтичане на пентобарбитала в тъканите на ръцете ѝ, вместо да попадне в кръвообращението.

В първите си публични коментари след фиаското, самият Фаулър признава пред New York Magazine, че са допуснати грешки. „Трябваше да спрат и да преоценят ситуацията, а те не го направиха“, казва той, коментирайки реакцията на екипа, след като Пайк се оплаква от болка в ръката. След като оцелява след две дози от смъртоносния медикамент, Пайк е откарана по спешност в близка болница, където остава в критично състояние в продължение на 10 дни, преди да бъде върната в медицинското отделение на затвора.

Тези два случая в рамките на няколко месеца повдигат фундаментални въпроси за надеждността на протоколите за смъртно наказание и за механизмите за проверка и подбор на медицински персонал, натоварен с изпълнението на необратими процедури.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
Неуспешни екзекуции Смъртоносна инжекция Смъртно наказание Тенеси Марк Фаулър Квалификация на медицински персонал Интравенозна система Системни пропуски Криста Пайк Тони Карътърс
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