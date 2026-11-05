Удариха контрабанден канал във Варна: Арестуваха четирима митничари и двама техни шефове

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Ч етирима митнически служители, сред които двама на ръководни позиции, са задържани при акция във Варна срещу данъчни престъпления при внос на стоки от Китай. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Задържани са и представители на фирми, за които се предполага, че са участвали в схемата, съобщи DarikNews.bg .

По думите на министъра стоките от Китай са внасяни контрабандно или са декларирани на занижени цени. „По този начин се ощетява сериозно държавният бюджет“, каза Демерджиев. Точният размер на щетите тепърва ще бъде установен.

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„Никой не бива да живее с илюзията, че служейки в държавна структура, по някакъв начин е защитен“, заяви министърът. Той предупреди, че проверките в държавните структури с висок корупционен риск ще продължат.

„Данни за политическа протекция няма към момента, но има данни, че това не е единичен случай и ще продължаваме да работим“, посочи Демерджиев. Разследването продължава и обхватът му може да бъде разширен.

Паралелно с разкритията около акцията, вътрешният министър съобщи и за важна нова социална инициатива на ведомството - патрулните автомобили на полицията ще бъдат оборудвани с дефибрилатори през следващата година. Изявлението бе направено по време на акция по кръводаряване на МВР.

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„Нещо, което отдавна трябваше да се случи. Полицаите да спасяват човешки живот навсякъде, тъй като ние сме първите, които се отзовават много често на произшествия“, каза министърът.

Демерджиев обяви, че днешната акция по кръводаряване няма да е единична. Подобна ще има и в Русе, а МВР иска мобилна станция за кръводаряване да застава пред министерството и това да стане трайна практика.

„Не е толкова сложно човек да дари една банка кръв, но в същото време за друг човек това е спасен живот“, заяви министърът.

Той подчерта, че полицията е репресивен орган само по отношение на хората, които нарушават закона.

„Във всички останали случаи нашето разбиране е, че полицаят трябва да е човек, който е в помощ и услуга на гражданите. И днес е един такъв повод да покажем това“, каза Демерджиев.