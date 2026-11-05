Франция се подготвя за поредна стачка, този път с искания за по-високи заплати

Ф ренските синдикати призоваха за нови демонстрации в четвъртък с искане за по-високи заплати и срещу съкращаването на социалните разходи. Те мобилизират подкрепа и за обща стачка, като властите очакват в протестите да се включат няколкостотин хиляди души, предаде ДПА.

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Засиленото полицейско присъствие цели да предотврати прояви на насилие като тези по време на предишните демонстрации в средата на октомври.

Очаква се служители в обществения сектор също да се присъединят към стачката. Все още обаче не е ясно доколко протестните действия ще затруднят пътуванията във Франция и до страната.

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Как ще се отрази стачката на транспорта

Държавният железопътен оператор Ес Ен Се Еф (SNCF) очаква само незначителни нарушения в движението на влаковете на дълги разстояния, съобщават френски медии.

Първоначално не беше ясно дали обявената от авиодиспечерите стачка ще доведе до сериозни затруднения във въздушния транспорт. Парижкото метро се очаква да работи по обичайния си график.

Към призива за протести се присъединиха и движението на „жълтите жилетки“, както и ученически и студентски организации. През последните три съботи те организираха демонстрации срещу високите разходи за живот и с искания за по-добро образование.

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Правителството търси компромис

Междувременно правителството се опитва да постигне компромис с протестиращите. Министърът на икономиката Ролан Лескюр заяви пред френска телевизия, че кабинетът проучва възможността минималната работна заплата да бъде увеличена допълнително над вече планираното повишение през януари 2027 г.

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„Въпросът за минималната работна заплата има два аспекта: нейния размер и момента на увеличението“, каза министърът.

„През следващите дни ще можем да обявим нещо“, допълни той.