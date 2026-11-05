"Докара ми екзистенциална тревожност": Скарлет Йохансон за тайнствената си роля в „Батман 2“

С карлет Йохансон повдигна завесата около тайнственото си участие в дългоочакваното продължение „Батман: Част II“ (The Batman Part II), разкривайки, че ролята ѝ е донесла истинска „екзистенциална тревожност“, съобщава The Hollywood Reporter.

В интервю за Entertainment Tonight актрисата бе попитана кой от предстоящите ѝ проекти - „Заклинателят: Мъченици“ (The Exorcist: Martyrs) или продължението на „Батман“ - я е извадил най-далеч от зоната ѝ на комфорт.

„Вероятно ролята в „Батман“. По някаква причина тя ми докара много екзистенциална тревожност. Беше изключително трудно да я разгадая. Не знам защо - дали заради самия герой, или заради етапа от живота, в който се намирам в момента, но просто беше много трудно да 'пробия' този образ. Това е всичко, което мога да кажа. Във много отношения това бе тежка роля“, отговоря Йохансон.

Scarlett Johansson Breaks Silence on 'The Batman Part II' Role: "It Was Very Hard to Figure Out" https://t.co/kbgYgvN3wH — The Hollywood Reporter (@THR) November 4, 2026

Търсенето на тайния герой

Режисьорът Мат Рийвс потвърди през май, че актрисата се присъединява към актьорския състав на продължението на хита си от 2022 г., където Робърт Патинсън отново облича костюма на Брус Уейн / Батман. Всички подробности около конкретния образ на Йохансон обаче се пазят в пълна тайна от студиото.

Освен нея, сред новите попълнения в актьорския състав са редица звездни имена: Себастиан Стан, Чарлз Данс, Брайън Тайри Хенри, Себастиан Кох

Промени в снимачния процес

Снимките на „Батман: Част II“ претърпяха кратко прекъсване през октомври, след като режисьорът Мат Рийвс трябваше временно да се оттегли поради лични семейни ангажименти. С подкрепата на DC Studios, известният режисьор Стивън Содърбърг („Бандата на Оушън“, „Трафик“) се включи, за да помогне за завършването на финалния етап от основните снимки.

Премиерата на „Батман: Част II“ в кината е насрочена за 18 февруари 2028 г.