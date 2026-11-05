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Ако хакери могат да превземат фризер в супермаркет: Колко уязвими са останалите технологии

Вълната от кибератаки срещу хладилни инсталации в европейски вериги магазини повдигна тревожния въпрос доколко е защитена цялата ни свързана с интернет инфраструктура

5 ноември 2026, 11:59
Ако хакери могат да превземат фризер в супермаркет: Колко уязвими са останалите технологии
Източник: iStock

П реди дни редица европейски супермаркети се оказаха обект на успешни кибератаки, засегнали техните хладилни и фризерни системи. Инцидентът не просто доведе до логистични проблеми и загуби, но и засили дългогодишните опасения относно сигурността на всички умни устройства - от масивни индустриални машини до уредите в собствения ни дом.

Когато дистанционният контрол се превърне в оръжие

Смарт устройствата - от домашния хладилник и отоплението до индустриалните хладилни камери - са създадени за по-голямо удобство. Но всяка технология, която се свързва с интернет, на теория остава отворена за пробив, пише BBC.

„Въпросът, на който търговците трябва да отговорят, е кой носи отговорност за сигурността на това оборудване, а не просто кой го ремонтира. След като един хакер поеме контрол над настройките, легитимни функции като размразяването се превръщат в инструмент за саботаж. Една промяна в температурата може да унищожи реален физически товар със стока, а не просто да блокира компютърна система“, обяснява Том Хегел, изследовател във фирмата за киберсигурност SentinelOne. 

Хакери спретнаха хладилен апокалипсис в стотици магазини във Франция

Проблемът далеч не е изолиран. Експерти от UK Cyber Defence установиха десетки хладилни и контролни интерфейси на търговски вериги, достъпни директно през публичния интернет, което ги прави уязвими при пропуски в паролите или софтуерни слабости.

Застрашени ли са коли, водопроводи и електроцентрали?

Ако един търговски хладилник може да бъде хакнат, докъде се простира рискът? Извън магазините и домовете, свързаната с мрежата технология се използва масово за управление на превозни средства и ключова инфраструктура.

  • Автомобилите: Експертите припомнят случаи, при които изследователи успяха дистанционно да хакнат автомобили през мултимедийните им системи. Въпреки че производителите реагираха и затвориха пролуките, рискът показа колко уязвими могат да бъдат съвременните превозни средства.
  • Електроцентрали и водоснабдяване: Мобилните връзки се използват за дистанционен контрол на ресурси. Най-голямата опасност обаче идва от по-малки и недофинансирани общински дружества, които все още разчитат на остаряло оборудване без съвременни защити.

По думите на специалистите по киберсигурност, всяко фабрично оборудване или критична инфраструктура може да се изправи пред подобен колапс, ако не се спазват строги стандарти.

Заплахата у дома

Макар инцидентите в магазините да не засегнаха битовите уреди, експертите съветват потребителите да не подценяват защитата на домашната си мрежа.

Умните домове са модерни, но трябва да внимаваме с тях

Киран Мартин, бивш директор на британския Национален център за киберсигурност (NCSC), препоръчва две основни стъпки за всеки у дома:

  1. Редовно обновяване на софтуера на всички смарт уреди.
  2. Активиране на двуфакторна автентикация (MFA) навсякъде, където е възможно.
Източник: BBC    
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