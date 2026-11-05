Шпионски скандал у нас? Четирима са задържани за незаконно събиране на информация със специални технически средства

Ч етирима български граждани са задържани във връзка с разследване за незаконно използване на специални технически средства за нерегламентирано събиране на информация. Това съобщи пред журналисти директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Николай Пелтеков.
Задържаните са на възраст между 31 и 54 години. Проверява се евентуалната им съпричастност към извършеното деяние, предаде DarikNews.bg
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По случая е образувано досъдебно производство в СДВР. Първоначалният сигнал е постъпил от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.
По думите на Пелтеков сигналът за незаконното използване на техническите средства е подаден от самите хора, спрямо които те са били използвани.
„Имаме предположения, които не е коректно да представим сега“, заяви директорът на СДВР, без да разкрива допълнителни подробности.
Разследващите продължават работата по установяване на всички обстоятелства около предполагаемото незаконно събиране на информация. Предстоят и допълнителни действия по разследването.