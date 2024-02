Животните да гласуват на избори: Възможно ли е?

Ж ивотните трябва да имат право на глас, според данни от скорошно проучване.

„Идеята, че животните трябва да имат право на глас, звучи абсурдно“, пише вестникът New, обобщавайки мислите на повечето хора, след като прочетат това заглавие. Но авторът Йоан-Раду Мотоарка продължава да спори, че може би си струва да се даде шанс на идеята.

Дебатите около „личността“ на определени животни бушуват от много години. В свят, в който реки получиха статут на личност, идеята същата защита да бъде предоставена на орангутан или хипопотами започва да звучи по-малко пресилено.

The Whanganui River in New Zealand was recently granted the legal status of a person. Does that mean it will be better protected? https://t.co/ccJGcjnexD pic.twitter.com/Y4oVgToy13 — BBC Ideas💡 (@bbcideas) January 20, 2020

Даването на избирателни права на животни може да се счита за естествено продължение на тези разговори. Мотоарка уточнява, че няма предположения за животни, наредени две по две пред урните. По-скоро системата ще включва „назначени представители, които гласуват от името на животните“. Отново има прецедент за нещо подобно: някои правителства вече позволяват на представители да отстояват законните права на животните и отделни животни са посочени като ищци във федерални съдебни дела на САЩ.

През 2018 г. например Фондът за правна защита на животните заведе дело от името на 8-годишен кон, наречен Justice, с цел възстановяване на медицински разходи и обезщетение от собственичката му Гуендолин Верчър, която преди това се призна за виновна за престъпна небрежност. Има и прочутото дело Tilikum срещу Sea World Parks & Entertainment, Inc., заведено от името на косатка, която стана известна, след като документалният филм Blackfish хвърли светлина върху противоречивата практика на държане на този вид в плен.

По подобен начин, твърди Мотоарка, гласовете на животните могат да бъдат дадени от човек, упълномощен за това. Но преди да говорите с домашната си котка, за да разберете мнението и относно държавните разходи или външната политика, трябва да знаете, че Мотоарка предлага гласуването на животни да бъде ограничено до въпроси, които пряко ги засягат.

Animals Should Be Able To Vote On Issues That Matter To Them, Says New Paperhttps://t.co/rOmieU0znB — IFLScience (@IFLScience) January 24, 2024

„Представителите на животните няма да гласуват относно регулирането на ценните книжа, но биха могли да гласуват по въпроси като задължителния размер на клетките за пилета в индустриалните ферми“, посочва вестникът.

В основата на тази леко фарсова дискусия стои сериозен момент: принципът на „всички засегнати интереси“, който гласи, че всеки, засегнат от решенията на правителството, трябва да има право да участва в политическия процес.

Колкото и да е немислимо за мнозина в съвременния свят, аргументите за ограничаване на правото на глас само на бели мъже, земевладелци звучаха разумно, дори очевидно за много хора. Мотоарка твърди, че участието на животни в демокрацията „е естествено продължение на нашите най-добри теории относно конституирането на една демократична общност“.

In 2017 the Whanganui River in New Zealand was given the legal status of a person.

What's changed and what does it mean from indigenous interests?

See: https://t.co/E8vbYBfhXb pic.twitter.com/0K7EfluhxI — Water Stewardship Asia Pacific (@WaterStewardsAP) December 6, 2022

В документа се твърди, че липсата на физическа или умствена компетентност за гласуване от страна на животните не трябва да бъде пречка. Хората с физически увреждания не са лишени от права, така че подобни условия могат да бъдат приложени към животните. Що се отнася до въпроса за компетентността, Мотоарка обяснява как това много бързо попада в трудна територия, като посочва, че всеки „тест“ на политическа компетентност рискува „несправедливо третиране“ на други групи, като възрастни с интелектуални увреждания, които трябва да запазят правото си на глас.

Мотоарка не посочва животните, които могат да бъдат обхванати от предложената система за гласуване.

В година, в която почти сигурно ще се случат големи политически катаклизми от двете страни на Атлантическия океан, този документ със сигурност излага някои интригуващи аргументи, които да бъдат разгледани.