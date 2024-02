"Лай и крясъци": Жена почина, след като беше нападната от американски питбул

Ж ена е починала, след като е била нахапана от две кучета, за които се съобщава, че са “побойници XL” (най-големият вид американски питбул - бел.ред.). Правителството публикува насоки за подпомагане на идентифицирането на “побойниците XL”, които не са признати за порода от Киноложкия клуб на Обединеното кралство.

Полицията в Есекс съобщи, че полицаи са били повикани в къща на Хилман авеню, където са намерили жертвата Естер Мартин сериозно ранена. 68-годишната жена, която по това време била на гости на 11-годишния си внук, била обявена за мъртва на място малко след 16 часа в събота. 39-годишен мъж от Джейвик, който е бил познат на жертвата, е арестуван по подозрение в престъпления с опасни кучета и остава в ареста, предаде Sky News.

Дъщерята на Естер, Соня Мартин, казва, че кучетата са порода американски питбул, която беше забранена в началото на този месец в Англия. В имота е имало общо шест малки кученца и две възрастни.

“В имота имаше възрастни кучета от породата “побойници XL” и майка ми изрази притесненията си, че са опасни и доста агресивни“, казва Соня Мартин пред BBC.

Соня Мартин разказа, че кученцата започнали да се бият, а собственикът им е казал на майка ѝ да "сложи нещо между тях, за да ги разсее".

“Тогава е била нападната“, добавя тя.

Жената казва, че майка ѝ се е “възстановявала“ след смъртта на другата си дъщеря.

Stop humanizing dogs. #EstherMartin has been killed by #XLBully and the owners of this breed are still laying the blame at the owners for not training them properly. This breed is dangerous and every single one of them needs to be put down, not just licensed and muzzled. #essex pic.twitter.com/rdReTbCeWt — OhISay (@BhabhiReporting) February 4, 2024

Служителите на реда в Есекс са посочили по-рано в неделя, че полицията "работи с експерти", за да установи породата на кучетата и призоват обществеността "да не спекулира".

Главният надзирател Глен Павелин казва, че и двете животни са били “евтаназирани в къщата”, след като полицаите пристигнали на мястото.

“Непоколебима храброст и професионализъм на полицаите гарантираха, че няма продължаваща заплаха за хората от Есекс в резултат на този инцидент“, посочва той.

Отговорните институции също разкриха, че членове на обществеността са се опитали да спасят Естер, докато кучетата са я атакували.

„Бих искал също да благодаря на местните хора, които се опитаха да влязат в къщата, за да помогнат на Естер Мартин. Трябва да се гордеете. Мислите ни остават с всички засегнати от случилото се. Видях цветята, положени за Естер. Бих искал да благодаря на всички, които се събраха, за да отдадат почит“, казва Павелин.

Началникът Павелин посочва, че арестуваният се смята за роднина на Естер.

Please retweet #Essex dog attack: First picture of owner whose 'XL Bullies' mauled gran to death

Essex Police were called to a property near Clacton-on-Sea shortly after 4pm on Saturday where they found Esther Martin, 68, seriously wounded before she died at the scene

Ashley… pic.twitter.com/N6u4z73ZJH — Animal Adoptions UK 🐕‍🦺🐈🐎❤️ (@AdoptionsUk) February 4, 2024

„Лай и крясъци“

38-годишната Луси Шоу, която живее наблизо, казва пред информационната агенция PA, че е чула писъци в продължение на около 10 минути. Тя каза:

„Излязохме в градината и всичко беше тихо, но тогава чухме кучета да лаят, а след това чухме някой да крещи. Звучеше като писъци на дете. Това продължи около 10 минути. Върнахме се след малко, защото звучеше ужасяващо", казва Луси Шоу.

Съседът Майк Колман казва, че е видял мъж да върви по пътя към имота и да крещи.

„Той наистина викаше, беше много, много уплашен. След това започва да удря по прозорците. Изглеждаше паникьосан. Мъжът ни каза да се обадим на полицията. Минути по-късно дойде полицията и блокираха пътя”, разказва очевидецът.

https://t.co/eP8kxb7i8o

The UK is banning Bully Dogs ... which includes Pit Bulls.

I posted a few days about a man that was dragged from his wheelchair and mauled by 2 pit bulls. I said they should be extinct here . I didn't mean to kill them, I mean they should all be… — ❤🎹 Ames 🎹❤ (@Ames2420) February 5, 2024

Породата на кучетата все още не е установена

Въпреки че въпросната порода все още не е установена, нападението идва само дни след влизането в сила на забраната за кучета тип “ побойници XL”, което означава, че вече е криминално престъпление да притежаваш едно от животните в Англия и Уелс без сертификат. Нерегистрираните домашни любимци могат да бъдат иззети, а собствениците - глобени.

Смята се, че около 40 000 екземпляра от американската порода са били регистрирани преди крайния срок в сряда, но може да има още хиляди без сертификати.

Забраната за кучета “побойници XL” беше въведена след поредица от нападения през последните години.

Породата беше добавена в Закона за опасните кучета на 31 октомври миналата година, когато влязоха в сила ограниченията, налагащи кучетата да бъдат държани на повод и с намордник на обществени места.

Великобритания забранява отглеждането на американски булдог, каква е причината

Развъждането, продажбата или изоставянето на кучета бе обявено за незаконно на 31 декември 2023 г.

Собствениците на кучета от този вид в Шотландия също ще бъдат принудени да спазват предпазните мерки, след като Holyrood копира законодателството на юг от границата.

Решението дали да се добави към списъка на забранените породи в Северна Ирландия предстои да бъде взето.

Хората, притежаващи опасно куче могат да бъдат вкарани в затвора до 14 години и да им бъде забранено да притежават животни, а техните домашни любимци могат да бъдат евтаназирани.

* Видеото е архивно: Топ 20 най-опасните породи кучета