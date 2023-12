CNN: Подгответе се. Изборите през 2024 г. може да шокират света

П рез изминалата година гласоподавателите нанесоха някои сериозни сътресения на стабилността в света - но това е нищо пред това, което можем да очакваме през 2024 г., според коментар на CNN.

През следващата година в страните с повече от половината население на света ще се проведат избори, както отбелязва The Economist.

В страните, в които ще се гласува, живеят повече от 4 милиарда души.

През последните две години, когато се занимавах с хроникиране на изборите по света, се очертаха модели, понякога смразяващи. На всички континенти стана твърде лесно избирателите просто да отхвърлят дългогодишните либерални философии заради лъскави медни обещания, давани от крайни хора - често от популистката крайна десница, коментира Дейвид А. Анделман.

А перспективите за драматична промяна само се засилват.

Съдбоносната изборна година започва с Бангладеш през януари. Там вече имаше антиправителствени демонстрации, предизвикани от основната опозиционна Бангладешка националистическа партия, чиито висши лидери са в затвора или в изгнание. БНП заплаши да бойкотира изборите, ако министър-председателят Шейх Хасина не подаде оставка и не предаде властта на служебно правителство преди общите избори. Хасина вероятно ще продължи да управлява с желязна ръка, както прави това вече 15 години.

През февруари двете най-многолюдни мюсюлмански държави в света - Пакистан и Индонезия - ще проведат избори в рамките на една седмица. В Пакистан ще се проведат първите общи избори, откакто популярният, но предизвикващ разногласия бивш министър-председател Имран Хан беше отстранен по обвинения в корупция. (Той отрича да е извършил каквото и да било нарушение). Въпреки че не е кандидат, Хан все още е движещата сила на своята политическа партия.

Скоро след това в Индонезия ще се проведат най-големите еднодневни избори в света, на които ще гласуват над 200 млн. души в страната и 1,75 млн. души от индонезийската диаспора, въпреки че е малко вероятно гласоподавателите да разхлабят властта на богатите бизнес и военни елити.

На други места в Южна Африка ще се проведат може би най-проникновените избори в Африка след Нелсън Мандела. Когато преди две години южноафриканците отидоха до урните на общинските избори, партията на Мандела Африкански национален конгрес (АНК) за първи път спечели по-малко от 50 % от гласовете, като избирателите бяха обезпокоени от безредието и корупцията, които белязаха твърде голяма част от 30-годишното й задържане на власт. Ако тази тенденция на спад се запази и на парламентарните избори през 2024 г., това ще бъде решаващ момент в политическата история на Южна Африка, става ясно от коментарът на CNN.

В Европа ще се проведат 9 парламентарни избори, на които едно от най-големите предизвикателства за бъдещите правителства ще бъде намирането на коалиционни партньори за формиране на мнозинство.

Следете предсрочните избори в Португалия през март. Те са следствие от разследване за корупция, което принуди социалистическия министър-председател на страната да напусне поста си след осем години управление - и може да предвещаят преориентиране към крайнодясната партия Chega (Достатъчно). По същия начин десницата изглежда готова за големи успехи на изборите в Австрия, които ще се проведат през есента, анализира коментаторът.

До края на януари 2025 г. ще се проведат и парламентарните избори в Обединеното кралство, което означава, че британските избиратели вероятно ще отидат до урните в края на 2024 г. - и дори може да станат свидетели на завръщането на Лейбъристката партия на власт след 14 трудни години на управление на консерваторите.

В Латинска Америка Мексико вероятно ще получи първата си жена президент, тъй като две от тях са включени в бюлетините на основните партии на изборите през юни, където наркотиците, престъпността и миграцията към САЩ са на първо място в политическия дневен ред. На други места, непредсказуемият националистически лидер на Венецуела Николас Мадуро ще се стреми към нов мандат, като залогът включва гранична битка със съседна Гвиана за правата върху петрола, пише CNN.

Но има пет особено драматични състезания, които заслужават внимание:

Тайван на 13 януари: нов президент в центъра на напрежението между САЩ и Китай

Залогът е особено голям в този период на засилено напрежение между Пекин и Тайпе, тъй като САЩ продължават да гарантират тайванската демокрация.

С трима кандидати за президент, тесният лидер и избраник на управляващата Демократична прогресивна партия (DPP) Лай Чинг-те е анатемосан от Китай с обещанието си да продължи решителната защита на суверенитета на острова, поставена от настоящия президент Цай Инг-уен. Близкият до него Хоу Ю-Их от опозиционната партия Куоминтан (КМТ) иска да започне разговори с Пекин. Третият, Ко Уен-дже от Тайванската народна партия (ТНП) и бивш кмет на Тайпе, предлага средна позиция, по-близка до примирието.

Ако гласоподавателите изберат статуквото, очаквайте Пекин да засили натиска. "Избор между войната и мира" - това беше официалният китайски отговор, след като преговорите за единство между опозиционните партии се провалиха през ноември.

Русия на 17 март: Путин не оставя нищо на случайността

Няма съмнение относно планирания пожизнен президентски статут на Владимир Путин в кампанията му за преизбиране с помощта на смокинов лист. До края на мандата си той ще навърши 78 години, с което ще изпревари съветския лидер Йосиф Сталин като най-дългогодишния руски владетел след Екатерина Велика., пише в своя коментар CNN.

Путин не оставя почти нищо на случайността. Засега изглежда, че той има само един официално одобрен опонент - Алексей Нечаев, бизнесмен, занимаващ се с козметика, който е член на собствената политическа коалиция на Путин "Общоруски народен фронт".

Възможно е да настъпи хаос, какъвто имаше в цяла Русия по време на президентската надпревара през 2018 г., въпреки че стотици хиляди потенциално антипутински гласове избягаха в чужбина по време на инвазията в Украйна.

При съвсем реалната възможност това да са последните избори на руския президент - предвид възрастта му - окураженият Путин може да насочи след изборите поглед към още по-широки и дестабилизиращи усилия за възстановяване на съветската империя. Не бива да се изключва и рискът от пряка конфронтация с НАТО, сочи коментарът на CNN.

Индия през април и май: Най-многолюдната държава в света на кръстопът

Превръщането на най-многолюдната страна в света от динамична демокрация в хиндуистка националистическа държава, приближаваща се до теокрация, е залогът за Индия на тези избори, които се очаква да се проведат в продължение на няколко седмици през април и май.

Премиерът Нарендра Моди посвети първия си мандат на утвърждаването на непреклонен индуистки национализъм. Встрани от него остават около 200 млн. мюсюлмани и 28 млн. християни в страната. Съществуват опасения, че очакваната победа на Моди ще му позволи да завърши това, което той смята за основен елемент от своята мисия, пише CNN.

Следващия месец Моди ще открие огромен хиндуистки храм, който ще се издигне върху пепелището на стара джамия - символично потвърждение на господството на Моди и на всички индуисти в Индия.

Как Съединените щати да се справят с такава личност - централна за развиващия се свят и същевременно важен търговски партньор, противовес на Пакистан и неговия уклон към Русия и Китай и стратегически бастион срещу неконтролируемата китайска експанзия в Тихия океан?

Европейският парламент от 6 до 9 юни: значителна промяна вдясно?

Юни ще бъде критичен момент за бъдещето на Европа, тъй като Европейският парламент ще проведе първите си избори след оттеглянето на Великобритания от съюза, и се очаква да предизвика огромни сътресения.

Основите на потенциално голям десен завой се подготвят от години и със сигурност ще се натрупват през 2023 г. Десните Европейски консерватори и реформисти (ЕКР) биха могли дори да заемат третата по големина група в новия Европейски парламент.

Такъв блок от решителни десни и евроскептици би могъл да хвърли пясък в зъбните колела на множество умерени програми на ЕС и да подкрепи десните колебания във вътрешнополитически план във водещи сили като Германия и Франция, коментира Дейвид А. Анделман за CNN.

На дневен ред са: по-нататъшна помощ за Украйна, санкции срещу Русия (които вече са обект на вето от страна на Унгария и Словакия), ограничаване на миграцията, отмяна на мерките за контрол на климата, правосъдие и върховенство на закона в целия ЕС, както и промяна в начина, по който Европа се отнася към Китай.

Съединените щати на 5 ноември: факторът Тръмп и след това

Дори и Доналд Тръмп да не бъде избран за президент, гласуването и кампанията преди 5 ноември могат да разрушат тъканта на демокрацията в Съединените щати. А ако той бъде избран, това може да доведе до последици за голяма част от света.

Как би изглеждала НАТО в случай на оттегляне от страна на Тръмп? Представете си комфорта за онези, които биха разпуснали изцяло алианса.

Има и всички диктатори и бъдещи диктатори, към които Тръмп е отправял топли думи. По време на предизборната кампания в Ню Хемпшир в събота Тръмп цитира Путин, който нарече президента на САЩ Джо Байдън "заплаха за демокрацията". На същото събитие той похвали севернокорейския лидер Ким Чен Ун и унгарския министър-председател Виктор Орбан, който е твърд националист, коментира CNN.

Как тези думи биха могли да се превърнат в действия в случай на президентство на Тръмп? В края на краищата той вече обеща да посети новия радикално десен президент на Аржентина Хавиер Милей, който предложи да замени песото с щатски долар, като в същото време се заеме с изпиляване на бюрокрацията и бюджетите.

Къде ще бъде светът след една година ще се определи от милиардите избиратели, които ще посетят или ще избегнат избирателните урни с различна степен на свобода и прозрачност - и от политиците, които ще покажат до каква степен уважават избора, направен от техните граждани.

Надявам се, че те ще обмислят внимателно и ще гласуват разумно.

Автор на коментара, поместен в CNN, е Дейвид А. Анделман.

Бележка на редактора: Дейвид А. Анделман, сътрудник на CNN, два пъти носител на наградата Deadline Club, е кавалер на Ордена на френския почетен легион, автор на „A Red Line in the Sand: Diplomacy, Strategy, and the History of Wars That Might Still Happen” и блогове в SubStack’s Andelman Unleashed в CNN. Преди това е бил чуждестранен кореспондент и шеф на бюро за The New York Times в Европа и Азия и за CBS News в Париж.

Мненията, изразени в този коментар, са негови собствени.