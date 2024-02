Хиени нападнаха хора в Кения, има жертва и ранени

Ч овек загина, а други двама бяха ранени от нападение на хиени в Кения. Нападението е извършено близо до Мултимедийния университет на Кения в покрайнините на столицата Найроби в понеделник вечерта.

Университетът се намира близо до западната граница на Националния парк „Найроби“ - дом на няколко вида месоядни животни, включително хиени, лъвове и гепарди.

„За съжаление, екип откри частични останки от човешко същество на местопроизшествието, които бяха извлечени от кенийската полиция“, се казва в изявление на Кенийската служба за дивата природа (KWS).

Едно от загиналите лица е идентифицирано като Антоний Паша. Негови близки са разказали, че той е бил убит, докато е събирал дърва.

„Хиената дойде, нападна го, гони през гората“, казва Каджи Лесиан, братовчед на жертвата.

Един от ранените, 21-годишният студент по инженерство Кевин Мвендва, загуби палеца си при нападението.

Hyena attack in Kenya leaves one dead and two injured https://t.co/zkk9VgiS2X ....Fearsome animals.. pic.twitter.com/Kx3oPHcZaQ