Кои бяха съпрузите на Одри Хепбърн? Всичко за Мел Ферер и Андреа Доти

Е дин от най-трайните символи на блясъка в Холивуд, Одри Хепбърн, е била омъжена два пъти през живота си: за актьора Мел Ферер и за д-р Андреа Доти.

Звездата от „Закуска в Тифани“ се омъжва за Ферер, актьор и режисьор, през 1954 г., а през юни 1960 г. се ражда по-големият ѝ син Шон. След развода си през 1968 г. тя среща Доти, италиански психиатър, за когото се омъжва през 1969 г. През февруари 1970 г. те посрещат на бял свят втория си син Лука.

След втория си развод през 1982 г., Хепбърн е била в дългосрочна връзка с бизнесмена Робърт Уолдърс, но никога не са се оженили. Хепбърн умира от рак на 20 януари 1993 г.

Who Were Audrey Hepburn's Husbands? All About Mel Ferrer and Andrea Dotti https://t.co/TSmbXHMOek — People (@people) December 7, 2025

„След като имаше толкова бурно детство, мечтата ѝ в живота беше да има щастлив домашен живот и деца“, каза Памела Киог, авторка на „Audrey Style“, пред PEOPLE през май 2019 г. „Целта ѝ не беше да бъде известна, а да има щастлив личен живот. И да бъде настояща и любяща майка на двете си деца.“

Ето всичко, което трябва да знаете за двамата съпрузи на Одри Хепбърн – Мел Ферер и Андреа Доти.

Мел Ферер

Ферер е актьор, режисьор и продуцент, роден в Ню Джърси на 25 август 1917 г., според Los Angeles Times. Той и Хепбърн се запознават в Ню Йорк, когато участват заедно на Бродуей в „Ундин“.

Двойката се венчава в Швейцария на 25 септември 1954 г., след като се познават едва осем месеца. Церемонията е пазена в тайна, за да се избегне пресата, но сватбената рокля на Хепбърн с дължина до чаените крака оттогава се превръща в един от най-емблематичните булчински стилове на всички времена.

Embed from Getty Images

„Живеехме в приказна страна на върха на планина“, казва Ферер през май 1984 г. „Останахме 10 години.“

Двамата посрещат сина си Шон Ферер на 17 юни 1960 г.

Embed from Getty Images

„С първото си дете винаги го водех със себе си през годините, в които се е развиваше. Баща му също винаги работеше и се местеше. Местихме се заедно“, каза Хепбърн през април 1976 г. „Не мисля, че ще се занимава с актьорско майсторство. В момента се интересува от писане и медицина.“

През октомври 1994 г., Шон си спомни как е научил, че родителите му се разделят, когато е бил на 8 години, което той описва като „дълбока рана“.

„Тя каза: „Не сме щастливи заедно и това няма да те засегне в момента, но решихме да не живеем повече заедно““, каза Шон.

През 1971 г. Ферер се жени за пети път за монтажистката Елизабет „Лиза“ Сукотин. В хода на кариерата си той има роли в над 100 филма, режисира девет филма и продуцира девет други. Играе главни роли във „Falcon Crest“ и във филми като „Lili“ и „The Sun Also Rises“.

Ферер почина на 2 юни 2008 г. в Санта Барбара, Калифорния, според Los Angeles Times.

Андреа Доти

Доти е утвърден психиатър с многобройни публикации, особено в областта на психологията на хранителните разстройства. Хепбърн се запознава с италианеца по време на круиз по Средиземно море през 1968 г.

Те се женят на 18 януари 1969 г. на церемония в кметството на Швейцария. Хепбърн носи мини рокля в цвят руж от Givenchy за сватбата.

Двойката посреща сина си Лука на 8 февруари 1970 г. В разговор с PEOPLE през април 1976 г. Хепбърн предположи, че тогавашният 6-годишен Лука ще „бъде морски капитан или нещо подобно“, когато порасне.

Embed from Getty Images

През юни 2015 г., преди издаването на книгата си „Одри у дома“, Лука каза, че детството му е било сравнително спокойно:

„За мен майка ми беше Одри Доти“, каза той. „Никога не осъзнавах, че е Одри Хепбърн. Не знаех, че е филмова звезда. Тя винаги гледаше баща ми сякаш е център на внимание.“

Въпреки това, Доти и Хепбърн се сблъскват с редица проблеми по време на брака си, включително слухове за изневяра и заплаха от отвличане за откуп в Рим. В историята си от 1976 г. Хепбърн разказва, че Доти е избегнал опит да го натикат в кола по-рано същата година. Като предпазна мярка, Хепбърн не разкрива адреса си на никого, освен на доверени приятели.

Embed from Getty Images

„Рим е толкова красив град, но е и толкова тъжен“, каза тя по това време. „Това насилие, което се разрази, ми причинява голяма мъка.“

По време на брака си с Доти, Хепбърн не работи толкова много, колкото в миналото.

„Никога не съм казвала, че се отказвам – „Довиждане, това е!“ – и няма да давам никакви обещания за продължаване“, казва тя тогава. „Обичам да се снимам, но повече се наслаждавам на лукса на семейния живот.“

В крайна сметка двойката се развежда през 1982 г. През октомври 1994 г. Доти откровено признава, че е бил неверен в брака:

„Не бях ангел — италианските съпрузи никога не са били известни с верността си“, каза той. „Но тя ревнуваше други жени още от самото начало.“

Доти почина в Рим на 30 септември 2007 г.