„Тя вярваше, че трябва да вземе страна": Одри Хепбърн и Втората световна война

О дри Хепбърн става филмова и модна икона през 50-те и 60-те години на миналия век. Тя е номинирана за пет Оскара и печели наградата за най-добра актриса през 1953 г. за изпълнението си във филма „Римска ваканция“. Но като тийнейджърка по време на Втората световна война тя играе съвсем различна роля - организира тайни балетни представления, за да събере пари за холандската съпротива срещу нацистката окупация, пише ВВС.

Hollywood actress Audrey Hepburn lived in the Netherlands during WW2 where as a 15 yr old she bravely aided resistance groups against the Nazis #WomensArt pic.twitter.com/0mVwK8Gicp

Хепбърн е родена в Брюксел през 1929 г. в семейството на холандската баронеса Ела ван Хемстра и британско-австрийския бизнесмен Джоузеф Хепбърн-Растън. В Лондон родителите ѝ са привлечени от Осуалд Мозли, лидер на насилствения антисемитски Британски съюз на фашистите (BUF). Ван Хемстра пише статия за списанието на BUF за това, което тя вижда като слава на нацистка Германия. Хепбърн-Рустън напуска семейството, когато Хепбърн е на шест години. По-късно той е арестуван като „сътрудник на чуждестранни фашисти“ и прекарва войната в британски затвори.

„Още като малко момиче, знаете ли, тя беше екстровертна, смееше се, играеше, действаше. Дядо ми я наричаше „маймунски пъзел“ - разказва Лука Доти, най-малкият син на актрисата.

Майката на Одри решава, че Англия като цяло и Кент в частност не са място за Одри заради надвисналата внезапно заплаха германците да нахлуят през Франция и да започнат инвазия в Англия.

Ван Хемстра изтегля дъщеря си от британския пансион. Те се преместват в семейно имение в Нидерландия и Одри се записва в танцово училище, като се казва с по-холандски звучащото име Адриаантие ван Хемстра (по-късно тя променя фамилията си на Хепбърн, когато започва да играе.) Майка ѝ все още се възхищава на Адолф Хитлер и вярва, че той никога няма да нахлуе в „нейната“ страна.

„Преместването в Холандия не беше преместване у дома. Тя не можеше да говори холандски. Трябваше да ходи в холандско училище, без да разбира нито една дума, с нови деца, които ѝ се подиграваха“, разказва Доти за преживяванията на майка си в Холандия. през май 1940 г.

BBC: How Audrey Hepburn became a secret spy during World War Two - As a teenager growing up in the Netherlands, the Oscar-winning actress bravely carried messages for the Dutch resistance during the Nazi occupation https://t.co/T7o8eFJbjM pic.twitter.com/nyUkmLGc1M