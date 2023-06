Забранена любов: Историята на принцеса Маргарет и Питър Таунсенд

В историята на британското кралско семейство има много интересни и запомнящи се моменти, но един от най-известните разкази е за забранената любов на принцеса Маргарет, по-малката сестра на кралица Елизабет II, и капитан Питър Таунсенд.

Тяхната връзка през 50-те години на миналия век предизвика сензация и скандал във Великобритания и поставя пред предизвикателство традиционните виждания за брака и ролята на монархията.

Princess Margaret relied more heavily on her secret relationship with Group Captain Peter Townsend.



He divorced his wife and proposed💍 to 23-year-old Margaret in 1953, but the establishment resisted the idea.



This all happened around the time of the Queen's coronation 🇬🇧 pic.twitter.com/RjLFA3pM1N — Sky News (@SkyNews) September 11, 2022

Принцеса Маргарет е родена през 1930 г. като второ дете на крал Джордж VI и кралица Елизабет (по-късно известна като кралицата майка). Принцесата привлича вниманието на обществото още от ранна възраст със своята красота и бунтарски нрав. Тя бързо се превръща в модна икона и е популярна както във Великобритания, така и в чужбина.

През 1952 г., след смъртта на баща си, Маргарет става втора престолонаследница след сестра си Елизабет. Тя има свободата да избира своя партньор и да сключва брак без изричното одобрение от страна на парламента, което пък се изисква от нейната сестра. Това предоставя на Маргарет по-голяма свобода при избора на своя съпруг, което ѝ изиграва лоша шега.

“I would like it to be known that I have decided not to marry Group Captain Peter Townsend...

“Mindful of the Church's teachings...and conscious of my duty to the Commonwealth, I have resolved to put these considerations before others.

HRH The Princess Margaret, 1955 pic.twitter.com/Di8UIxid5i — RoyalHistoryGeeks (@RoyalHistGeeks) October 30, 2020

Принцесата се влюбва в капитан Питър Таунсенд, който по време на Втората световна война е във военновъздушните сили на Великобритания. Тя е привлечена от неговата харизма, интелигентност и красота. Започват тайна връзка, която през годините се развихря и се превръща в скандал.

Проблемът възниква, защото Питър Таунсенд е разведен с две деца и бракът им би представлявал нарушение на традиционните правила на британската монархия. Освен това Таунсенд е 16 години по-голям от Маргарет, като това е допълнителен фактор, провокиращ обществените мнения.

Принцеса Маргарет е наистина много влюбена в Питър Таунсенд и се надява да сключи брак с него. Тя започна да се консултира с различни хора на висши позиции, за да намери решение на проблема. Освен това двамата получават подкрепата на обществото, което аплодира тяхната силна любов и ги подканва да следват сърцето си.

В последствие двамата биват принудително физически разделени за период от две години. Таунсенд е изпратен в Белгия на служба, а причините са няколко. На първо място, за да може вниманието на пресата и народа да бъде отместено от двойката. След това, за да може принцесата да навърши 25 години, което да ѝ позволи да се омъжи без позволението на кралското семейство. Третата причина е надеждата от страна на сестра ѝ всичко да е просто увлечение, което с времето да се отмие.

i am absolutely heartbroken. peter townsend and princess margaret i hope you're together now . wherever you both may be . my favorite love story. 🤍 pic.twitter.com/SBPYSNirJb — 𝓜 (@leseracals) November 11, 2022

В крайна сметка любовта им се оказва по-силна от времето и разстоянието, но не и от дълга. Църквата категорично отрича този брак и принцеса Маргарет бива изправена пред това да избира между титлата и любимия си. През октомври 1955 г. тя обявява, че прекратява връзката си с Таунсенд.

Отказът на Маргарет от това да се омъжи за своята първа истинска любов причинява огромен обществен интерес и разочарование. Нейният избор е възприет като жертва, която прави за благото на монархията и народа на Великобритания. След прекратяването на връзката си с Таунсенд, Маргарет сключва брак с фотографа Антъни Армстронг-Джоунс, но не се венчае с успех и в последствие стигат до развод.

