България преминава от установяването на контакти към конкретни действия за привличане на инвестиции и задълбочаване на индустриалното и технологичното сътрудничество със САЩ. Това стана ясно по време на среща на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев с временно управляващия посолството на САЩ в България Мартин Макдауъл, представители на Американската търговска камара и компании, участвали в бизнес делегацията във Вашингтон през октомври.

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Основен акцент в разговорите беше обратната връзка от българския бизнес след мисията и следващите стъпки за превръщането на установените контакти в реални инвестиционни проекти и дългосрочни партньорства.

„Именно тук досега е допускан пропуск като администрация. Отива се на място, провеждат се поредица от добри срещи, но след това липсва последваща работа. Искам да променим това с вашето активно участие“, заяви министър Пулев.

По думите му преките чуждестранни инвестиции в България са достигнали 3,83 млрд. евро през първите осем месеца на 2026 г. Това представлява ръст от 100,5% спрямо същия период на миналата година.

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„Отчитаме и 65% ръст на одобрените международни инвестиции чрез механизма за скрининг спрямо съответния период на миналата година“, допълни Пулев.

„Това са ясни сигнали, че усилията ни за по-предвидима бизнес среда и активна инвестиционна политика дават резултат“, посочи той.

Вицепремиерът подчерта, че целта на срещата е да бъдат обсъдени конкретните потребности на компаниите и да се осигури необходимото съдействие при следващите разговори и преговори.

„За първи път имаме възможност да направим тази последваща стъпка по толкова конкретен начин, да обсъдим проектите и да активираме необходимата институционална подкрепа. Не искаме да допускаме практиката да организираме успешни посещения и срещи, след които да няма последващи действия“, заяви Пулев.

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Той припомни, че в бизнес мисията във Вашингтон са участвали 30 представители на 20 български компании от високотехнологичния и отбранителния сектор. Делегацията е била организирана от Американската търговска камара. В рамките на посещението са проведени над 110 двустранни бизнес срещи.

В официалната програма са били включени и разговори с представители на Държавния департамент на САЩ и Националния икономически съвет към Белия дом, както и 15 отделни срещи с водещи компании от отбранителния сектор.

Министър Пулев заяви, че държавата е готова да подкрепя инвестиционните намерения чрез ускорена административна помощ, координация между институциите и финансовите инструменти на Българската банка за развитие и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“.

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„Налице е политическа воля за активно взаимодействие. Очакваме от бизнеса конкретни предложения и обратна връзка за това от каква подкрепа има нужда. Ние сме тук, за да ви помогнем“, допълни вицепремиерът.

Временно управляващият посолството на САЩ в България Мартин Макдауъл също акцентира върху необходимостта от последваща работа и надграждане на постигнатото по време на бизнес мисията.

„Целта ни е да насърчим повече американски компании да инвестират в България, както и да създаваме и улесняваме възможностите за бизнес и партньорства за всички вас в Съединените щати“, заяви Макдауъл.

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SpaceX проучва възможности за разширяване на присъствието си в България

Конкретен резултат от мисията е и заявеният инвестиционен интерес от страна на SpaceX. Представители на компанията, които са на посещение в България, са провели среща с вицепремиера Пулев и са потвърдили интереса си към разширяване на партньорството с български компании и на инвестиционното си присъствие у нас.

Сред обсъжданите теми са изграждането на инфраструктура за сателитни комуникации чрез наземни станции, необходимите съоръжения за поддържане на системата Starlink, както и възможностите за развитие на центрове за данни и изчислителна инфраструктура.

По време на срещата е станало ясно, че американската компания проявява интерес България да се превърне в неин комуникационен център за региона.