К иноверига CINELAND след по-малко от две години от откриването на изцяло обновения мултиплекс в Grand Mall прави следващата важна стъпка – на 18 ноември отваря първата SCREENX® зала в морската столица.

Новата инвестиция е част от дългосрочната стратегия на CINELAND® да предлага на българската публика киноизживяване на най-високо световно ниво.

През декември 2024 г. CINELAND® отвори врати в Grand Mall Варна след мащабна инвестиция от над 5,5 милиона лева. Модерният мултиплекс бързо се превърна в предпочитано място за любителите на седмото изкуство.

Сред най-големите му предимства е и единствената IMAX® зала във Варна, оборудвана с кино кресла, огромен екран и първокласен звук. С добавянето на SCREENX® кинокомплексът разширява портфолиото си от премиум формати и предоставя на зрителите още един напълно различен начин да преживеят любимите си филми.

Източник: CINELAND

Какво е SCREENX®? Кино отвъд границите на екрана!

SCREENX® е първата в света мултипрожекционна технология, която предлага впечатляващо 270-градусово панорамно киноизживяване. За разлика от традиционната прожекция, при специално подготвени сцени изображението се разширява от централния екран върху страничните стени на залата, обгръщайки зрителите и поставяйки ги в самия център на действието. Буквално филмите се гледат на три екрана в една зала!

Новата SCREENX® зала в CINELAND® Grand Mall Варна е оборудвана с 4K кинопроектори с тричипова RGB лазерна технология. Яркостта на прожекционната система е оптимално съобразена с размерите на залата и страничните прожекционни повърхности, за да осигури ясна, детайлна и въздействаща картина в цялото 270-градусово зрително поле.

CINELAND® е оператор на SCREENX® в България в партньорство със световния технологичен лидер CJ 4DPLEX®. Първата зала от този формат отвори врати през ноември 2025 г. в Mall Markovo Tepe, Пловдив, последвана от втора в Bulgaria Mall, София. С откриването на третата SCREENX® зала в Grand Mall Варна, която е и от нова генерация за формата вече достига и до публиката по Черноморието.

Към момента за 2027 г. са планирани 34 филмови заглавия във формата SCREENX®, които ще дадат на зрителите още повече възможности да се потопят в панорамното киноизживяване.

CINELAND® – инвестиции в бъдещето на киното!

Откриването на SCREENX® в Grand Mall Варна е поредното доказателство за този ангажимент – защото за CINELAND® бъдещето на киното не е просто в гледането на филми, а в тяхното истинско преживяване и иновативни технологии.

Билетите са вече в продажба на: www.cineland.bg