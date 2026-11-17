М охамед Хадид се сгоди за Кени Силва, след като я изненада с романтично предложение за брак в Бевърли Хилс.

78-годишният предприемач в сферата на недвижимите имоти, който е баща на супермоделите Джиджи и Бела Хадид, обяви щастливата новина заедно със своята годеница на първия по рода си бал на списание "Вог Арабия" (Vogue Arabia) в Дубай на 13 ноември, пише HELLO!

43-годишната Кени отбеляза повода, облечена в рокля в цвят слонова кост на дизайнера Крикор Джаботян със скулптуриран корсет и сложна бродерия, допълнена от бижута на "Тифани" (Tiffany & Co.) и нейния диамантен годежен пръстен.

Gigi and Bella Hadid's father Mohamed, 78, set to wed for third time after surprise proposal to Keni Silva, 43 https://t.co/P3Xt1WgrCK — HELLO! (@hellomag) November 17, 2026

Изненадващото предложение на Мохамед Хадид към Кени Силва

Мохамед избрал ресторант "Поло Лаундж" (Polo Lounge) в Бевърли Хилс за предложението, като поканил Кени да се облече официално за празнична вечер.

Писателката и телевизионна водеща първоначално си помислила, че ще вдигат наздравици за скорошните ѝ професионални успехи, което направило предложението му напълно неочакван момент.

"Беше прекрасна, интимна вечер, точно такъв момент, какъвто ценя най-много", сподели тя пред "Вог Арабия".

Кени обясни, че искреността е имала по-голямо значение за нея от пищната организация. Междувременно Мохамед похвали нейната доброта и отдаденост към семейството ѝ, като изтъкна заслугата ѝ за това, че го е подкрепяла в труден период.

В момента двойката се наслаждава на годежа си, преди да насочи вниманието си към подготовката за сватбата.

Коя е годеницата на Мохамед Хадид - Кени Силва?

Кени е писателка, консултант по разводи и водеща на "На токчета с Кени Силва" (In Heels with Keni Silva) - токшоу и подкаст, които изследват взаимоотношенията, родителството, идентичността и новото начало.

Нейната книга "Разводът като възможност" (Divorce As An Opportunity) черпи от личния ѝ опит, съчетан с експертни мнения, за да разгледа как се изгражда животът наново след края на един брак.

Тя отпразнува представянето на книгата на събитие в Манхатън през декември 2024 г., като работата ѝ насърчава жените да подхождат към промяната с по-голяма увереност.

Преди време Кени е говорила открито за края на собствения си брак след 13 години съвместен живот и за преминаването през този преход като майка.

При гостуването си в подкаста "Опитвам се да разбера" (Trying To Figure It Out) през 2023 г. тя разказа за по-ранната си международна кариера като модел, за това как се е омъжила на 23 години и впоследствие е осъзнала, че животът, който е изградила, вече не я прави щастлива.

Bella and Gigi Hadid’s dad, Mohamed, engaged to much-younger divorce coach as he prepares to wed for a third time https://t.co/LCBXNgURaX https://t.co/yY5YQPCrsP — New York Post (@nypost) November 16, 2026

Децата и предишните бракове на Мохамед Хадид

Този годеж предхожда третия брак на Мохамед. Той има две дъщери - Мариел и Алана, от първата си съпруга Мери Бътлър. По-късно, през 1994 г., той се жени за бившата звезда от риалити предаването "Истинските съпруги от Бевърли Хилс" Йоланда Хадид.

По време на шестгодишния им брак на Мохамед и Йоланда им се раждат Джиджи, която сега е на 31 години, Бела на 30 и Ануар на 27.

Той е баща и на Айдан Никс от връзката си с Тери Хатфийлд Дъл.

За Кени обявяването на годежа им е и възможност да окуражи други жени, преживели развод, да запазят надежда за бъдещето си. "Любовта няма срок на годност, както и нашите мечти."