К онспиративна теория от епизод на анимационен сериал обикновено не би издържала на сериозна проверка. Но в светлината на срива на Microsoft и безпрецедентното приземяване на всички самолети в САЩ през последните дни, Лидия Спенсър-Елиът от The Independent проучва предупрежденията за събитие тип „Черно небе“ (Black Sky), които набират популярност онлайн, както и плановете за действие при извънредни ситуации на Обединеното кралство.

Колкото и странно да звучи, „Семейство Симпсън“ са предсказали много неща: президентството на Доналд Тръмп, скандала с конското месо и космическата надпревара на технологичните милиардери - всички те присъстваха в емблематичния анимационен сериал много преди да се случат в реалния живот. Но най-новото странно предсказание, появило се от град Спрингфийлд, е глобално затъмнение на 17 ноември, за което мнозина вече се подготвят.

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В епизода от 2023 г. „It’s a Blunderful Life“ (Животът е пълен с гафове) анимационното семейство е пренесено 60 години в бъдещето, където по-възрастната Лиса Симпсън пише в дневника си за прекъсване на електрозахранването, причинено от епична буря, започнала на 17 ноември. Най-голямата дъщеря на семейство Симпсън обяснява, че сега те палят свещ на всеки Ден на благодарността „в памет на голямото затъмнение, което едва не унищожи нашия град, когато всъщност трябваше да пишем нещата на ръка“.

След срива на Microsoft миналата седмица мнозина, преоткриващи клипа, го смятат за пророчество за това, което предстои. Освен това точно на тази дата в САЩ е насрочен национален тест на Системата за спешно предупреждение, което означава, че национално обществено предупреждение ще бъде излъчено по хиляди радио, телевизионни, кабелни, сателитни и наземни оператори.

Макар това да не е нищо повече от планиран тест, подобен на този, през който премина Обединеното кралство през 2025 г., правителствата по целия свят все повече насърчават гражданите да се подготвят за национални прекъсвания на електрозахранването - събития тип „Черно небе“, причинени от тежки метеорологични условия или кибератаки.

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Какво наистина би се случило при събитие „Черно небе“?

При мащабна извънредна ситуация събитие от типа „Черно небе“ може да прекъсне електричеството, водата, работата на магазините и комуникациите, поради което хората се съветват да разполагат с недигитални алтернативи на радиоприемниците, заедно със свещи и външни батерии (power banks), за да поддържат устройствата си работещи в случай на продължително спиране на тока, както и да имат достатъчно храна и вода за три до четири дни.

Организациите вече се подготвят, като BBC съобщава, че медията има собствен план да предава предварително записани правителствени съобщения до нацията, при което около 100 служители ще управляват специално аварийно радиостудио.

„То ще разполага със сигурни комуникационни линии, независими от интернет, както и с гориво, вода и храна, за да се гарантира работата му“, се посочва в доклада от по-рано този месец.

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Аварийната служба ще излъчва текстове, които правителството вече публикува онлайн и които включват инструкции колко вода трябва да пият хората, как да регулират телесната си температура и как да изхвърлят тоалетните отпадъци: „Трябва да събирате изпражненията си в найлонови торбички, които трябва да бъдат плътно затворени и изхвърлени с обикновените битови отпадъци, в идеалния случай във външен контейнер“, гласят указанията.

Съобщенията, прочетени от професор сър Крис Уити, главен медицински съветник за Англия, ще обясняват също как да филтрирате водата, за да стане безопасна, с помощта на филтър за кафе, калъфка за възглавница или чаршаф. Водата, ще обясни още той, след това може да бъде дезинфекцирана чрез преваряване, използване на таблетка за пречистване на вода или дори добавяне на малко количество белина.

„Не забравяйте, че тези съвети са разработени от лекари и учени, за да ви помогнат да останете в безопасност и здрави, стига да следвате внимателно тези инструкции“, уверява ръководството.

Ще има и излъчвания от допълнителни аварийни центрове на BBC в цялото Обединено кралство, които ще продължат, докато стигне дизелът за захранване на генераторите, като обществената медия е подготвена за прекъсвания до три дни.

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У дома гражданите могат да се обадят на Националната линия при прекъсване на електрозахранването (105), за да потърсят помощ или да докладват за проблем. Местните власти имат свои собствени планове: в столицата районите се координират чрез Лондонската група за устойчивост, която управлява Лондонската рамка за прекъсване на електрозахранването съвместно с UK Power Networks.

Отделът за планиране при извънредни ситуации на Уондсуърт, например, обеща да има дежурни служители 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, като на разположение ще бъдат и служители за връзка с местните власти за координация при инцидент. При необходимост е планирана и мащабна евакуация. Планът за действие при извънредни ситуации за всеки район може да бъде намерен в раздела за планиране при извънредни ситуации или устойчивост на уебсайта на всяка местна община.

Библиотеките и центровете за отдих са сред обществените сгради, които се планира да бъдат превърнати в центрове за почивка и подслон в случай на събитие „Черно небе“, като уязвимите жители се насърчават да подадат данните си в Регистъра за приоритетни услуги на UK Power Networks.

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Що се отнася до сирените, физическата мрежа за въздушна тревога в Обединеното кралство беше разформирована през 90-те години на миналия век. Въпреки това докладите сочат, че около 1200 сирени остават в експлоатация и могат да бъдат използвани, ако има непосредствена опасност за околните жители. По-рано този месец бе съобщено, че сирени са прозвучали в американска военновъздушна база в Съфолк в отговор на неразрешена активност на дронове.

В документи за планиране Министерството на отбраната заяви, че ако извънредната ситуация стане твърде мащабна, за да могат полицията, пожарната и спешната помощ да се справят сами, механизмът за военна помощ на гражданските власти (MACA) може да включи армията в разпределението на храна, вода и други стоки от първа необходимост.

В случай че светофарите, банкоматите, мобилните мрежи, магазините, горивото, водата или достъпът до други основни услуги бъдат прекъснати, министърът на отбраната може да разреши разполагането на военни, но това не означава непременно, че войници ще патрулират по всяка улица. Вместо това ще има обособени пунктове за раздаване на провизии.

Службите за сигурност неслучайно имат поговорката, че Великобритания винаги е само на „четири хранения разстояние от анархията“. В този случай перспективата за прекъсване на доставките на храна в страната може да доведе до грабежи и други граждански безредици, за чието овладяване полицията ще се нуждае от допълнителна подкрепа.

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Кога нещата ще се върнат към нормалното?

„Стратегията за черен старт“ (Black Start Strategy) на Националния оператор на енергийната система има за цел да възстанови 60 процента от електрозахранването на страната в рамките на 24 часа в случай на национално затъмнение – и 100 процента в рамките на пет дни. Нещата обаче биха могли да станат по-сложни, ако възникнат няколко извънредни ситуации едновременно.

Въпреки това събитието „Черно небе“ все още е хипотетичен сценарий, дори при екстремни метеорологични условия и враждебни действия в „сивата зона“ от страна на Русия, Китай и Иран под формата на възможни кибератаки, прокси насилие или саботаж на критична инфраструктура - независимо какво казват „Семейство Симпсън“.

Националният регистър на рисковете на правителството за 2026 г. посочва, че Великобритания никога не е преживявала общонационално спиране на тока и вероятността е ниска, въпреки прекъсванията, случили се в други страни, включително Испания и Португалия, миналата година.

Електричеството спря на целия Иберийски полуостров за период до 16 часа, при което общественият транспорт и полетите бяха спрени, банкоматите спряха да работят, мобилните мрежи изключиха и се наложи евакуация на подземни съоръжения поради внезапен пик на напрежението, предизвикал изключване на генератори.

Въпреки това съветът на правителството е „Бъдете подготвени“, като експертите по планиране при бедствия твърдят, че е неизбежно Обединеното кралство да преживее извънредна ситуация от такъв мащаб през следващите няколко години. Междувременно технологичните сривове и приземяването на полети накараха дори много от най-закоравелите скептици да се втурнат да купуват консерви.

„Великобритания разполага с една от най-надеждните енергийни системи в света“, увери Националният оператор на енергийната система (NESO).

„Поддържането на сигурно електроснабдяване е ключов приоритет“, увери Националният оператор на енергийната система (NESO).