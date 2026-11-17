М илиардерът Джеф Безос е дарил акции на Amazon на приблизителна стойност 198,9 милиона долара на организации с нестопанска цел през миналата седмица. Това сочат официални документи, подадени до американската Комисия по ценните книжа и борсите (SEC) в понеделник, отбелязвайки поредния мащабен благотворителен жест от страна на втория най-богат човек в света, съобщава Forbes.

Според декларацията Безос е прехвърлил общо 771 492 акции – 674 088 в четвъртък и 97 404 в петък. В документите трансакциите са вписани като „дарения за организации с нестопанска цел“, без да се посочват конкретните получатели, но отделен отчет разкрива, че петъчният пакет е отишъл директно във фондацията му за борба с климатичните промени Bezos Earth Fund.

Капка в океана на милиардите

Въпреки внушителната сума, дарението представлява едва около 0,09% от акциите на Amazon, които Безос притежава директно. След прехвърлянето той продължава да държи над 878 милиона акции на компанията, оценявани на около 226,4 милиарда долара.

Jeff Bezos Gifts Nearly $200 Million In Amazon Shares To Nonprofits https://t.co/e7LzFumcDU https://t.co/3nQNQ4KH7M — Forbes (@Forbes) November 17, 2026

По данни на Forbes общото нетно състояние на Безос се оценява на 376,7 милиарда долара, което му отрежда второто място в класацията на най-богатите хора на планетата - веднага след Илон Мъск.

Последното дарение следва два други големи транша от акции, които предприемачът направи през май и август тази година. Така общият обем на дарените от него ценни книжа на Amazon през 2026 г. достига 2,44 милиона броя на стойност около 629,1 милиона долара.

Кой дарява повече: Безос или бившата му съпруга?

Макар сумите да звучат главозамайващо, темпото на дарения на Безос все още отстъпва значително на това на бившата му съпруга Макензи Скот. След развода им през 2019 г. до края на 2025 г. Скот е раздала за благотворителност невероятните 26,4 милиарда долара на над 2500 организации, което представлява около 46% от нейното състояние. Само през 2025 г. тя е дарила 7,2 милиарда долара - рекорд в историята на класацията на Forbes.

За сравнение, Джеф Безос и настоящата му съпруга Лорън Санчес Безос са дарили общо около 4,7 милиарда долара през целия си живот, което ги нарежда на 10-о място сред топ филантропите в САЩ. Основните им инициативи са насочени към опазването на околната среда (с ангажимент за 10 милиарда долара до 2030 г.) и подкрепата за бездомни семейства и образованието в бедни общности чрез фонда Day One.