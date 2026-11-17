Общо 13 085 безработни са започнали работа през октомври с посредничеството на бюрата по труда, показват последните данни на Агенцията по заетостта. Най-много свободни позиции са обявени в преработващата промишленост, държавното управление, образованието, търговията и ремонта на автомобили.

Към края на месеца регистрираната безработица в България е 5,60%, а броят на хората, вписани като безработни в бюрата по труда, достига 158 751 души.

Повече свободни работни места: Къде най-често търсят служители

Къде има най-много свободни работни места?

През октомври работодателите са заявили общо 9213 свободни позиции на първичния пазар на труда.

Освен в промишлеността, образованието и търговията, търсене на работници има и в хотелиерството и ресторантьорството, административните и спомагателните дейности, транспорта, складирането и пощенските услуги.

Свободни позиции са обявени също в здравеопазването и социалната работа.

Кои са най-търсените професии?

Данните на Агенцията по заетостта показват, че работодателите търсят както квалифицирани специалисти, така и работници за позиции, които не изискват висше образование.

Сред най-търсените през октомври са:

Персонал, който полага грижи за хора;

Оператори на стационарни машини и съоръжения;

Работници в промишлеността, строителството и транспорта;

Продавачи и служители в търговията;

Шофьори на моторни превозни средства;

Металурзи, машиностроители и други квалифицирани работници;

Преподаватели и административни специалисти;

Работници по събиране на отпадъци, чистачи и помощен персонал;

Монтажници и служители в сферата на персоналните услуги.

Над 1800 души от уязвими групи са започнали работа

През октомври общо 13 789 души са получили подкрепа от Агенцията по заетостта за намиране на работа, професионално развитие или промяна на работното място.

Освен 13 085 регистрирани безработни, които са започнали работа, съдействие за професионалната си реализация са получили и 704 заети, учащи и пенсионери.

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По програми и мерки за субсидирана заетост работа са започнали 1847 души от уязвими групи. Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, лица над 55-годишна възраст и продължително безработни.

От тези хора 548 са включени в проекти по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Агенцията по заетостта отчита и над 6800 икономически неактивни лица, които през октомври са били мотивирани да предприемат стъпки за включване на пазара на труда.

За достигането до хората извън заетостта и регистрираната безработица се използва и съдействието на ромски медиатори, които подпомагат връзката им с бюрата по труда.