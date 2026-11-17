Д ан Карни - предприемачът и филантроп, който преди близо 70 години основава световноизвестната верига Pizza Hut заедно с брат си, почина на 95-годишна възраст. Тъжната вест предизвика вълна от съболезнования и признания към „лидера визионер“, съобщи The Post.

Роденият в Канзас Сити, Мисури, бизнесмен е издъхнал спокойно в петък, заобиколен от своето „голямо и предано семейство“, съобщиха близките му в некролог, без да уточняват причината за смъртта. Карни си отива малко повече от пет години след брат си и бизнес партньор Франк Карни, който почина през декември 2020 г. на 82-годишна възраст.

От 600 долара заем до световен гигант

Историята на Pizza Hut започва през 1958 г., когато Дан е едва на 26 години. Двамата с брат му Франк взимат 600 долара назаем от майка си и отварят първия си ресторант в кампуса на Държавния университет в Уичита. По онова време пицата е била „сравнително непознато ястие“ за повечето американци, което превръща начинанието в смел риск.

Pizza Hut co-founder Dan Carney dead at 95: 'A visionary leader' https://t.co/LDplKjPN3U https://t.co/KbJZdyFZkv — New York Post (@nypost) November 17, 2026

Само година по-късно обаче двамата братя стартират франчайз модел, който се оказва революционен за индустрията, а до 1970 г. марката вече има световно присъствие. През 1977 г. гигантът PepsiCo купува веригата за 300 милиона долара. Днес сградата на първия им малък ресторант е превърната в музей на Pizza Hut.

„Ръкостискането на Дан беше обвързващо колкото всеки писмен договор. Той беше обичан от цялото семейство на Pizza Hut, което споделяше онова, което той с обич наричаше „общ доматен сос, течащ във вените ни““, гласи емоционалното послание на близките му.

Човек на вярата, семейството и благотворителността

Израснал като едно от 12 деца в семейството, Дан Карни е възпитан в дух на силна вяра и отговорност. След като завършва бизнес администрация в Уичита през 1953 г., той служи две години във Военновъздушните сили като старши лейтенант. Любопитен факт е, че получава магистърската си степен едва през 2004 г. – цели 51 години след първото си дипломиране.

Освен с бизнес нюха си, Карни остава в историята и с активната си филантропска дейност, включително като дългогодишен председател на борда на Фондацията за изследване на церебралната парализа в Канзас.

Бизнесменът оставя след себе си съпругата си Гейла, за която се жени през 2001 г., както и голямо семейство от деца, внуци и правнуци от първия му брак с ученическата му любов Бевърли, която умира през 1998 г.