Д-р Пекин анализира участниците от „Игри на волята“, Мирослав разказа за живота след победата

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Д вама от най-обсъжданите участници в „Игри на волята“ - д-р Пекин и победителят от седмия сезон Мирослав, гостуват на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“. След отпадането си от звездния турнир двамата правят равносметка на представянето си и коментират най-противоречивите участници от настоящия сезон.

Д-р Пекин, която работи в сферата на спешната психиатрия, влиза в ролята на анализатор и коментира поведението на близнаците Иван и Ивайло, както и на Пепи. Защо някои участници трудно намират общ език със съплеменниците си и каква е ролята на манипулацията в социалната игра? Психиатърката разказва и за предизвикателствата в професията си, срещите с трудни пациенти и най-разпространените заблуди за психичното здраве.

Мирослав се връща към победата си в „Игри на волята“ и негативните реакции, които е получил след финала. Той коментира как се е справил с критиките, какво е направил с голямата парична награда и как се е променил животът му след риалитито. Победителят разказва и

за едно от най-важните събития в личния си живот - раждането на детето му и първите предизвикателства на бащинството.

Двамата коментират и отпадането си от звездния турнир, в който Пекин получава за партньор именно Мирослав - участникът, с когото е искала да се състезава. Какво не им е достигнало, за да продължат напред, и биха ли избрали различни партньори, ако имаха втори шанс?

В края на разговора д-р Пекин и Мирослав обсъждат шансовете на участниците от осмия сезон, посочват своите фаворити и отговарят на въпроса дали най-после жена може да спечели „Игри на волята“.