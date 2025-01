Робърт Патинсън се ожени тайно?

Б ританският актьор Робърт Патинсън и моделът и актриса Суки Уотърхаус вдигнаха тайна сватба на Карибите. Това съобщава Daily Mail.

Според източника на вестника тържеството се е състояло в навечерието на Нова година в карибски курорт.

