Честито! Робърт Патинсън и Суки Уотърхаус посрещнаха първото си дете

С ъобщава се, че Робърт Патинсън и Суки Уотърхаус са посрещнали първото си дете.

Актьорът от „Здрач“ беше забелязан да бута количка на разходка с Уотърхаус в Лос Анджелис, според снимки и видео, публикувани от Mail Online във вторник.

