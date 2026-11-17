С амолетът на президента на САЩ Доналд Тръмп кацна в столицата на Филипините Манила, с което официално започна първият етап от ключовата му обиколка в Азия, предаде BBC. Веднага след пристигането си американският лидер се насочи към среща с лидерите на Австралия, Япония и Индия - партньорите на Вашингтон в алианса за сигурност „Четворката“.

След общата им снимка Тръмп, индийският премиер Нарендра Моди, австралийският министър-председател Антъни Албанезе и японският премиер Санае Такаичи започнаха четиристранната среща на върха - първата за формата от две години насам.

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Посрещане под звуците на YMCA и самолет, подарен от Катар

Пристигането на Тръмп в Манила бе белязано от пищна церемония и няколко любопитни детайла. Американският президент прелетя до Филипините на борда на новия си самолет Boeing 747, подарен му от Катар. Според наблюдатели машината не разполага с пълните защитни системи на досегашния президентски самолет, поради което някои региони по света се смятат за неподходящи за нея, но Азиатско-тихоокеанският регион очевидно е преценен като достатъчно безопасен.

Източник: БГНЕС

На пистата в Манила Тръмп бе посрещнат на червен килим от официални лица, военни, деца с американски знамена и сина на филипинския президент - конгресмена Сандро. Властите бяха организирали и програма с млади танцьори в традиционни носии и военен оркестър в униформи от XIX век. Докато слизаше по стълбата на самолета, оркестърът засвири емблематичната песен YMCA, а Тръмп взе подадените му знамена на САЩ и Филипините и започна да ги размахва ритмично в такт с музиката, преди да се качи на президентския хеликоптер Marine One за кратък полет до хотел „Солер“ (Solaire).

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Зaлогът на „Четворката“ и предстоящата среща с Путин и Си

Визитата на американския държавен глава идва в самия край на тридневната годишна среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) и непосредствено след церемонията по закриването ѝ, на която Филипините предадоха ротационното председателство на блока на Сингапур.

Основните теми на разговорите на Тръмп в Манила са регионалната сигурност, търговията и веригите за доставки в момент, когато ангажиментът на САЩ към азиатските им съюзници е поставен под въпрос. Алиансът „Четворката“, създаден първоначално за хуманитарна помощ след цунамито в Индийския океан през 2004 г. и възроден именно от Тръмп през 2017 г., официално защитава свободния и отворен ред в Индо-Тихоокеанския регион, но негласната му цел е сдържането на нарастващото влияние на Китай.

По-рано китайският президент Си Дзинпин разкритикува формата, определяйки го като „азиатско НАТО“ и опит за обкръжаване на Пекин. Самият Тръмп ще отпътува за Китай още в сряда, където се очаква да проведе знакова среща именно със Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин.

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Улични протести посрещат американския президент

Пристигането на Тръмп в Манила е съпроводено от напрежение и протести по улиците на филипинската столица. Местните жители остро усетиха икономическия удар от войната с Иран, която изстреля цените на петрола до рекордно високи нива. Тъй като Филипините внасят 98% от петрола си от Персийския залив, страната стана първата в света, обявила национално извънредно положение заради поскъпването на горивата, което доведе до скок на инфлацията и задълбочи икономическия спад.

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Демонстрантите в Манила изразяват недоволството си не само от икономическата криза, но и от присъединяването на страната към ръководената от САЩ инициатива за изкуствен интелект Pax Silica. Много филипинци се опасяват, че изграждането на мащабни центрове за данни върху земеделски земи северно от столицата ще погълне милиони галони вода и ще прогони местните фермери и коренното население.

Битката за влияние с Китай

Появата на Тръмп в Манила идва след три дни интензивни преговори между 11-те държави членки на АСЕАН (без Мианмар, която остава изолирана от блока) и световни лидери от Китай, Индия, Япония, Южна Корея, Австралия, Канада и Бразилия.

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В навечерието на пристигането на американския президент китайският премиер Ли Цян похвали „изключителните постижения“ на партньорството между АСЕАН и Китай на фона на нарастващия протекционизъм. Данните показват, че търговията между Китай и АСЕАН вече надхвърля 1 трилион долара - значително повече от търговския обмен между САЩ и регионалния блок, който възлиза на 686 милиарда долара за миналата година.