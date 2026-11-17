Приятели на Милена, загинала в катастрофата в Драгоман: Тя дори не познаваше шофьора

Отложиха трите заседания по делото за смъртта на Сияна заради тежко здравословно състояние на съдията

След трагедията на АМ „Тракия“: Подготвят нови системи за безопасност по магистралите

Екипажът на изчезналия от радарите кораб за газ край Бяла изстрелял сигнална ракета от спасителен плот, хората са спасени

Кметът на Елхово за скандала в Бояново: Изненадан съм, при моите посещения в училището имаше ученици

Товарният кораб BETUL 8 е бил ударен от морски дрон на нивото на водолинията

Ръст на заболелите от грип в Русе

Мецола: България е ценен член на ЕС, постигнатото за 20 години е впечатляващо

С офийският градски съд остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за смъртта на кучето Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“. Магистратите потвърдиха решението на Софийския районен съд и отказаха да заменят задържането му с домашен арест.

Арест за обвиняемия, ритнал до смърт йоркширски териер в София

В съдебната зала Атанасов поиска по-лека мярка, за да може да продължи да работи и да изплаща издръжка на малолетното си дете. Съдът обаче не уважи искането му.

Решението е окончателно.

Прокуратурата поиска постоянен арест за мъжа, обвинен за убийството на кучето Кнопа

На заседанието присъстваха и стопаните на кучето - Снежина и Константин Кишчюк.

На 4 ноември Софийският районен съд постанови обвиняемият да остане в ареста. Според обвинението той е причинил смъртта на животното вечерта на 1 ноември 2026 г. в столичния квартал „Кръстова вада“.