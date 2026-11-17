С офийският градски съд остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за смъртта на кучето Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“. Магистратите потвърдиха решението на Софийския районен съд и отказаха да заменят задържането му с домашен арест.
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В съдебната зала Атанасов поиска по-лека мярка, за да може да продължи да работи и да изплаща издръжка на малолетното си дете. Съдът обаче не уважи искането му.
Решението е окончателно.
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На заседанието присъстваха и стопаните на кучето - Снежина и Константин Кишчюк.
На 4 ноември Софийският районен съд постанови обвиняемият да остане в ареста. Според обвинението той е причинил смъртта на животното вечерта на 1 ноември 2026 г. в столичния квартал „Кръстова вада“.