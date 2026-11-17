Приятели на Милена, загинала в катастрофата в Драгоман: Тя дори не познаваше шофьора

Отложиха трите заседания по делото за смъртта на Сияна заради тежко здравословно състояние на съдията

След трагедията на АМ „Тракия“: Подготвят нови системи за безопасност по магистралите

Кметът на Елхово за скандала в Бояново: Изненадан съм, при моите посещения в училището имаше ученици

Товарният кораб BETUL 8 е бил ударен от морски дрон на нивото на водолинията

Обвиненият за смъртта на кучето в „Кръстова вада“ остава в ареста

Мецола: България е ценен член на ЕС, постигнатото за 20 години е впечатляващо

Е кипажът на газовоза GAS HUSKY, който потъна в Черно море край Бяла, е подал сигнал за помощ от спасителен плот. Моряците са изстреляли сигнална ракета, която е била забелязана по време на въздушното обследване на района. Хората са спасени.

Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е организирала и координирала операцията по издирване и спасяване на екипажа.

Малко преди 13.00 ч. в авиобаза „Чайка" са пристигнали хеликоптерите с първите оцелели.

Плавателният съд е изчезнал от радарите малко след полунощ. В 08:02 ч. се е активирал аварийният радиобуй (EPIRB), който е подал сигнал за бедствие от район на около 50 морски мили източно от Бяла.

След получаването на сигнала е поискано съдействие от Военновъздушните сили за обследване на района. При огледа от въздуха е забелязан обърнат плавателен съд, за който се предполага, че е GAS HUSKY. На около 300 метра от него е установен спасителен плот, от който е била изстреляна сигнална ракета.

В 10:25 ч. от Балчик е излетял самолет Су-25, който е извършил разузнаване от въздуха. Малко след това към района се е насочил и втори самолет от същия тип. Активиран е и хеликоптер „Кугар“ за участие в спасителните действия. Към мястото е изпратен и катер на Главна дирекция „Гранична полиция“.

Военнослужещите са се включили в операцията след разпореждане на началника на отбраната и постъпило искане от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Морската администрация.

Какво се знае за инцидента

GAS HUSKY е плавал под либерийски флаг с 19-членен екипаж от филипински граждани. Според първоначалната информация на борда е имало 3400 тона пропан-бутан, като корабът е изпълнявал курс от Египет към Румъния.

Около полунощ плавателният съд рязко е намалил скоростта си, след което е спрял и е започнал да дрейфува. Малко по-късно е прекратил излъчването на данни чрез автоматичната система за идентификация (AIS) и е изчезнал от системите за проследяване.

От компанията, свързана със собствеността на кораба, са заявили пред Maritime, че проверяват обстоятелствата около инцидента и засега се въздържат от коментар. Оттам не са потвърдили разпространената по-рано от Румъния информация, че GAS HUSKY е станал обект на военен удар.

Регистрираният собственик на плавателния съд е компанията Octopus Gas Inc., а управлението му се осъществява от гръцката Stealth Maritime Corp. SA. Корабът е построен през 2012 г. и е с дължина 119 метра.

Причината за потъването засега не е установена. Разследващите проверяват всички възможни версии, включително и тази за удар с морски дрон. Към момента няма официално потвърждение за нападение.

Втори инцидент с кораб в района за два дни

Потъването на GAS HUSKY е вторият инцидент с плавателен съд в района за два дни. На 16 ноември товарният кораб BETUL 8 се преобърна в Черно море. Всички 12 души от екипажа му бяха спасени.

След инцидента с BETUL 8 също се появиха сведения за предполагаема атака с морски дронове, но тази версия не беше официално потвърдена.

Последната известна позиция на GAS HUSKY е била на около 14,5 морски мили от мястото, където се преобърна BETUL 8. Разстоянието между двата инцидента е приблизително 27 километра. И двата плавателни съда са се намирали извън 12-милната зона на българските териториални води.

Обстоятелствата около двата инцидента в Черно море се изясняват.

Това е общо седмият кораб, поразен в българските териториални води на Черно море през последния месец и половина.